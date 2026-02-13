Tolón, sobre Óscar López culpando a Lambán tras el 8F: "Es una polémica que está alimentando el PP y la ultraderecha"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una sesión plenaria en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Esta tarde el Senado aborda, entre otros temas, Mercosur, el caos ferroviario de las últimas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha manifestado este viernes que "lo que pasó ayer con Óscar López", ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, "es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha".

"A nosotros no nos van a dar lecciones de sensibilidad", ha enfatizado la ministra durante la visita que ha realizado al Centro Integrado de Formación Profesional Condestable Álvaro de Luna en Illescas (Toledo).

Así ha reaccionado Tolón al ser preguntada por las declaraciones de Óscar López en la que achacaba el mal resultado electoral en Aragón a que el PSOE aragonés no se dedicó a hacer oposición al popular Jorge Azcón cuando estaba encabezado por Javier Lambán.

De otro lado, y un día después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al respecto de los resultados electorales en Aragón hablara de falta de autocrítica en el seno del partido, Milagros Tolón ha advertido de que "la autocrítica hay que hacerla siempre".

"Siempre hay que hacer autocrítica, pero también aquí en Castilla-La Mancha, también en Illescas, en todos sitios hay que hacer autocrítica para siempre superar esas cuestiones que pueda haber y siempre ir, sobre todo, a atender a los ciudadanos", ha apostillado.

Al hilo, la ministra ha subrayado que a Castilla-La Mancha "le va bien" con el gobierno de Pedro Sánchez y "con el gobierno de España apoyándole". Para corroborar sus palabras, ha dicho que Castilla-La Mancha ha recibido 12.000 millones de euros en estos últimos ocho años. "Muchísimos más que los que recibía con el Partido Popular".