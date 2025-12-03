Torrijos vive con dolor la muerte de una vecina y se vuelca en salvaguardar la integridad de menores afectados

Vivienda donde ha ocurrido la muerte de una mujer en Torrijos. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) está viviendo con "mucho" dolor la muerte de una vecina este miércoles en una vivienda del municipio y se está volcando desde que ha conocido la noticia en "salvaguardar la integridad" de los dos menores implicados.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press el concejal de Comunicación del Consistorio, Miguel del Castillo, que ha señalado que desde el Centro de la Mujer, en coordinación con la edil de Servicios Sociales y Familia, Marta Flores Martín, se está brindando todo el apoyo a los menores.

Desde el primer momento tanto el alcalde, Andrés Martín, como el resto de concejales, han sido informados y se han movilizado, ha detallado el edil de Comunicación, quien ha insistido en la "dureza" de los acontecimientos y el dolor que han dejado en la localidad.

Igualmente, ha confirmado que desde el equipo de Gobierno se han puesto en contacto con la oposición "para estar unidos" ante estos hechos.

Los hechos han ocurrido a las 13.10 horas en una vivienda de la calle Cirilo Montero de Torrijos, donde una mujer, de 39 años, ha sido apuñalada en el abdomen, heridas que le han provocado la muerte.

Por su parte, el presunto agresor, un hombre de 45 años, ha sido detenido y trasladado al hospital, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Por el momento, no se puede confirmar el parentesco de estas dos personas y la Guardia Civil investiga las circunstancias.