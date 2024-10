Un total de 15 entidades del Tercer Sector de Ciudad Real reciben 77.873 euros recaudados con los conciertos solidarios

CIUDAD REAL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta quinta, María Jesús Pelayo, han presidido este martes el acto de entrega de los cheques solidarios a las quince asociaciones de la provincia que que este año se benefician de la recaudación obtenida a con el desarrollo de la actividad 'Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos', que ha ascendido a 77.873 euros.

Ambos han puesto en valor, ante alcaldes y representantes de los municipios sede de las actuaciones y las entidades beneficiarias, la importancia de la colaboración entre las administraciones locales y el tercer sector, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El éxito de la edición de este año, que ha obtenido un récord de recaudación, refuerza la importancia de estos eventos no solo como manifestaciones culturales, sino también como herramientas para fomentar la solidaridad y dinamizar la vida económica y social en la provincia de Ciudad Real.

Valverde ha comenzado su intervención destacando la naturaleza especial de este día, señalando que los conciertos, concebidos como acontecimientos culturales, han revelado su faceta más solidaria. "Hoy se demuestra que este evento está lleno de otros aspectos muy positivos, como la generosidad y la solidaridad de tantas personas que han participado", ha comentado.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento al área de Impulso Sociocultural y Turístico de la Diputación, gestionada por María Jesús Pelayo, por el esfuerzo invertido en la organización de los 15 conciertos celebrados en distintos puntos de la provincia.

Y ha extendido su agradecimiento a las áreas de contratación e intervención por su apoyo, así como a los alcaldes y alcaldesas presentes, cuyo trabajo en la logística y aportaciones económicas ha sido crucial para el éxito del proyecto. "Si no fuera por la colaboración de los ayuntamientos, estos conciertos no se podrían haber llevado adelante", ha reconocido.

El presidente de la Diputación también ha incidido en el papel fundamental de las entidades del tercer sector, a las que ha descrito como "quijotes de la solidaridad". Valverde ha valorado el esfuerzo de estas asociaciones, explicando su capacidad para maximizar cada euro destinado a la realización de sus actividades, muchas veces sirviendo como ejemplo de eficiencia incluso para las propias administraciones públicas.

Ha verbalizado, una vez más, el compromiso de la Diputación con las entidades sociales. Y ha reiterado que la institución provincial seguirá colaborando con las entidades. "Siempre los recursos son limitados, pero vamos a intentar hacer un esfuerzo mayor para poder ayudaros algo más", ha asegurado.

En este sentido, ha reconocido las dificultades que enfrentan estas organizaciones, muchas de las cuales surgen del esfuerzo de padres y madres que, ante la afectación de sus seres queridos, crean asociaciones que con el tiempo crecen y benefician a muchas personas más allá de sus propios familiares.

Valverde ha resaltado, además, la importancia de estos conciertos no solo en términos solidarios, sino también como motor económico y cultural para las localidades en las que se han celebrado. "Llevamos a mucha gente de toda la provincia a conocer poblaciones que, de no ser por un evento de estas características, probablemente no visitarían", ha añadido.

El presidente de la Diputación provincial ha concluido su intervención anunciando la continuidad de los Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos de cara a próximos ejercicios. "La Diputación va a seguir apostando por esta iniciativa, que además de movilizar la solidaridad, también contribuye al desarrollo económico de los pueblos", ha dicho.

"REPRESENTÁIS UNA LUZ"

La vicepresidenta quinta, María Jesús Pelayo, por su parte, comenzaba su intervención celebrando "la solidaridad, el compromiso y el trabajo conjunto por el bienestar de nuestra sociedad en un momento tan especial".

Ponía en valor la vicepresidenta del Área de Impulso Sociocultural y Turístico de la Provincia de la Diputación la labor que realizan estas asociaciones mejorando la vida de quienes más lo necesitan, atendiendo a personas que sufren alguna discapacidad, luchando contra enfermedades raras e integrando a colectivos en riesgo de inclusión

También ha tenido Pelayo palabras de agradecimiento hacia las asociaciones "por la lucha y las reivindicaciones que hacéis y que son tan necesarias". Estos conciertos, añadía la vicepresidenta han servido para "dar visibilidad a todas estas enfermedades, que se conozcan, y que para aquellos a los que les aparezcan sepan que no están solos". Por ello, en cada uno de los conciertos se proyectaba un vídeo de presentación de cada una de las entidades que han participado en esta edición.

Ha hecho hincapié María Jesús Pelayo en el trabajo de las asociaciones, ya que "servís de guía y de apoyo, no solamente para el que sufre la enfermedad, sino para las familias que luchan contra ella. Vuestra dedicación es el motor del cambio que nuestra sociedad necesita y es un honor poder estar aquí para apoyaros".

Añadía la vicepresidenta que aunque estos fondos no son la solución definitiva, "ayudan para desarrollar proyectos y son el reconocimiento a vuestra labor. Desde la Diputación creemos que la solidaridad es el pilar fundamental de nuestra acción política y social. Iniciativas como los Conciertos en Lugares y Espacios Emblemáticos son la muestra clara del compromiso que tenemos todo el equipo de la institución provincial".

Finalizaba Pelayo mostrando su agradecimiento a todos los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real que han comprado ese pase solidario y cuya participación ha sido clave para el éxito de esta iniciativa y a los trabajadores de la Diputación que han hecho posible la celebración de los conciertos.

Esta solidaridad "nos recuerda que juntos podemos lograr grandes cosas y cada una de las asociaciones representáis una luz en el camino hacia una sociedad más justa", por lo que concluía Pelayo su intervención reafirmando el compromiso y apoyo de la Diputación de Ciudad Real.

En representación de los ayuntamientos ha tomado la palabra Raquel Jurado, alcaldesa de Almadén, quien ha trasladado "el agradecimiento común de todos los alcaldes hacia la Diputación" antes de resaltar tanto la relevancia del objetivo solidario de los conciertos como los beneficios que esta iniciativa ha traído a los municipios participantes.

Jurado que ha reconocido la relevancia del fin solidario de la actividad, no solo para las asociaciones beneficiarias, sino también para los propios vecinos de cada localidad que han asistido. "Agradecemos a la Diputación esta iniciativa, porque además de su fin solidario, que es importantísimo, permite a nuestros vecinos participar en él, lo cual también es importante para ellos", ha señalado.

Asimismo, la alcaldesa de Almadén ha incidido en el impacto cultural y social que estos conciertos han tenido en los pueblos participantes. Ha asegurado que muchos de ellos no tendrían la oportunidad de disfrutar de eventos de este calibre en otras circunstancias.

En representación de las asociaciones, Beatriz Díaz Merino de la Fundación de Atrofia Muscular Espinal, explicaba su situación personal y como la fundación fue creada hace 18 años por un grupo de padres "cansados de que no hubiera ningún tratamiento para sus hijos", por lo que decidieron impulsar la investigación.

Agradecía Díaz Merino el respaldo de la Diputación con este tipo de iniciativas que ayudan "para poder tener tratamientos o cosas que necesitamos en el día a día" y animaba a los representantes de la institución provincial a "seguir apoyando a las entidades de pacientes, porque todas ellas realizan una excelente labor para mejorar las vidas de los enfermos".