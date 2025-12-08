Trabajadores de la Diputación de Guadalajara movilizados en la dana donan sus horas extras al CEIS de Massanassa

Los trabajadores de Diputación y CEIS donan las horas extras de su actuación en Valencia al colegio de Massanassa donde tuvieron su base. - ADRIAN LOEJ

GUADALAJARA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de los servicios de Infraestructuras y Centros Comarcales de la Diputación y los bomberos del CEIS que en noviembre de 2024 se desplazaron hasta Valencia para colaborar en las labores de limpieza y recuperación de infraestructuras tras la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre del año pasado, han vuelto allí doce meses después de concluir su actuación.

El motivo, esta vez, ha sido una visita al colegio 'San José y San Andrés' de Massanassa, que entonces les cedió sus instalaciones como base de operaciones, para donar a este centro educativo el dinero que les correspondió en horas extras por su trabajo durante aquellos días en la localidad valenciana: 20.814,40 euros, según informa la Institución provincial.

Los trabajadores de la Diputación de Guadalajara y del CEIS, acompañados por el vicepresidente segundo y diputado de Infraestructuras y Centros Comarcales, David Pardo, y por el de Relaciones con Entidades Locales, Mariano Escribano, fueron recibidos por el alcalde de Massanassa, Francisco Comes, y por el personal directivo del colegio, que a su vez les hizo entrega de una placa donde se expresa el agradecimiento por las actuaciones realizadas.

Los trabajadores, responsables técnicos de sus servicios y diputados visitaron también varios establecimientos de la localidad de Massanassa, con cuyos propietarios mantuvieron una relación de colaboración y ayuda mutuas durante sus actuaciones en el municipio. Amplio despliegue y actuación eficaz.

Los trabajadores de la Diputación y del CEIS centraron sus actuaciones fundamentalmente en el Barrio de la Estación (sector 3) del municipio de Massanassa. El colegio 'San José y San Andrés' de esta localidad les cedió sus instalaciones como base de operaciones: el patio para aparcamiento de vehículos ligeros, el gimnasio como almacén, el comedor como zona de oficina, descanso y comida y los aseos y vestuarios.

Durante las poco más de dos semanas que los profesionales de la Diputación y del CEIS estuvieron interviniendo en Massanassa realizaron una importante labor para ayudar a recuperar cierta normalidad en el municipio: limpiaron 50.000 metros cuadrados de vías públicas, retiraron 4.000 metros cúbicos de lodos y enseres que trasladaron a puntos de vertedero, desatascaron 3.000 metros de tuberías de redes de saneamiento, realizaron el achique y desagüe de 112 sótanos y garajes y restablecieron 354 acometidas de agua domiciliarias, lo que supuso recuperar el suministro para 817 viviendas.

Además, realizaron apuntalamientos, valoración de instalaciones, medición de gases y movimientos de vehículos para despejar calles y asistencias a equipos enviados desde otras provincias españolas.