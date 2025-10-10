El tractor de Lucas-Torres, obras de arte de Núñez o 17 fincas de Godoy, en la declaración de bienes de diputados C-LM

El presidente del Parlamento, Pablo Bellido, lidera el ranking de salarios en 2024 tras haber percibido 101.000 euros del Parlamento

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha hecho públicas las declaraciones de bienes de los diputados en el Parlamento regional, a excepción de Emiliano García-Page, José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero, que rinden cuentas por separado. Entre la treintena de declaraciones, destacan aspectos como el tractor del 'popular' Santiago Lucas-Torres; las obras de arte que posee el presidente del PP, Paco Núñez; o un Citröen 'Dos caballos' propiedad del presidente del Grupo Parlamentario de Vox, David Moreno.

Según las declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente, Pablo Bellido, fue el que más cobró de la Cámara castellanomanchega, sumando un total de 101.000 euros, más de 82.000 como salario y 18.757 de indemnización por ser diputado, cifra ésta última que reciben todos los parlamentarios por igual.

Declaró igualmente la mitad de una vivienda de 200 metros cuadrados en Azuqueca; un 50% de un préstamo hipotecario cercano a los 90.000 euros; 150.000 euros en cuentas corrientes y un coche marca Peugeot.

MESA DE LAS CORTES

Del resto de miembros de la Mesa de las Cortes, la socialista Josefina Navarrete declaró algo más de 80.000 euros entre sueldo e indemnización; una vivienda en Barrax y su posterior ampliación y una hipoteca de 85.036 euros. Tiene un plan de pensiones de 1.157 euros y 37.100 euros en sus cuentas.

Charo García Saco cobró un total de 64.000 euros, cuenta con un piso en Camarena y la mitad de una finca urbana en el mismo pueblo. Debe al banco 15.643 euros, tiene casi 25.000 en sus cuentas y un plan de pensiones con 31 euros, además de un seguro de vida valorado en 17.500. Suma, además, una caravana.

El 'popular' Santiago Lucas-Torres superó los 80.000 euros de salario además de 1.900 euros en dietas de locomoción. En la lista de su patrimonio figuran cuatro garajes y cinco inmuebles en Campo de Criptana, además de propiedades en Arenales de San Gregorio, Alcázar de San Juan y Madrid. Tres positos en Miguel Esteban, una Vespa, una Derby, un Citröen del 72, un tractor y un semiremolque completan su lista de bienes, con 41.550 euros de saldo medio en sus cuentas.

Tania Andicoberry percibió un salario similar, algo más de 80.000 euros entre sueldo e indemnización a los que hay que sumar 5.412 de dietas de locomoción. Declara la octava parte de un piso heredado y la mitad de dos inmuebles en Almansa y Santa Pola, además de la mitad de la posesión de una plaza de garaje. Con algo más de 28.000 euros de dinero en el banco, también figura en su apartado un Audi Q3.

PRESIDENTES DE GRUPO

El presidente del Grupo Parlamentario Popular y presidente del propio partido en la región, Paco Núñez, cobró algo más de 80.000 euros en los dos conceptos que abona el Parlamento. Asegura haber vendido su 50% de un terreno urbano en El Casar y su vivienda de Almansa; y ha comprado una vivienda en Guadalajara. Tiene 13.000 euros en dos cuentas bancarias y la posesión del 50% de una serie de obras de arte valoradas en 8.000 euros.

Ángel Tomás Godoy, del Grupo Socialista, superó los 85.000 euros de ingresos por salario y casi 2.500 por locomoción; a lo que se suman 4.384 euros por actividades agrícolas, 4.500 por arrendamientos y 3.411 como productor de energía. Antes de tomar posesión ya contaba con tres viviendas entre Cuenca y Casas de Fernando Alonso, y declara un total de 17 fincas rústicas en distintos pueblos de La Mancha conquense. 31.000 euros en cuentas corrientes completan su declaración.

David Moreno, de Vox, rebasó los 80.000 euros de salario con casi 600 euros por locomoción y 2.867 de una nave que tiene alquilada. Presenta el 16,76% en varias casas y locales ubicados en Talavera de la Reina, Las Herencias y Cazalegas; tiene 3.768 euros en el banco; y un Citröen 'Dos Caballos' de casi medio siglo.

PORTAVOCES

Los tres portavoces parlamentarios cobraron exactamente lo mismo, 61.832 euros por su labor y 18.757 más en concepto de indemnización.

La portavoz del PP, Carolina Agudo, declara además un préstamo bancario de 440.000 euros y 4.237 euros ahorrados.

De su lado, la portavoz socialista, Isabel Abengózar, cobró 1.575 euros más en concepto de locomoción y asegura haber vendido un inmueble industrial comprado en 2007 y poseído al 50%. Tiene un Mercedes y 46.000 euros en el banco.

Por último, Iván Sánchez, de Vox, cobró 1.562 euros por dietas de locomoción; tiene la mitad de una casa en Alovera, 35.000 euros en el banco y un seguro de vida valorado en 350.000 euros.