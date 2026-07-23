Trasladan al hospital a dos heridos por la colisión de dos turismos en Méntrida (Toledo)

Archivo - Trabajadora de la Limpieza del Hospital Universitario de Toledo. - CCOO - Archivo

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas al hospital tras la colisión de dos turismos en la localidad toledana de Méntrida, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Los afectados han sido trasladados al Hospital Universitario de Toledo. Una mujer de 50 años, traslada por una UVI y un hombre de 34 años, trasladado en helicóptero sanitario.

El aviso se ha recibido 13.30 horas en la CM-5007 en el kilómetro 9. En un primer momento, se había notificado que una persona estaba atrapada, pero finalmente no ha sido necesaria la intervención de los bomberos para ello.

Los medios desplazados han sido bomberos de Santa Olalla, la Guardia Civil, la Policía Local de Méntrida, un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias, un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte y una UVI.