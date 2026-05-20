Trasladan al hospital a un trabajador de 50 años tras sufrir el aplastamiento de ambos brazos en Hellín

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ALBACETE 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 50 años ha sufrido un accidente laboral en Hellín (Albacete) tras sufrir el aplastamiento de ambos brazos mientras trabajaba en una empresa de manipulación de plásticos.

El aviso se ha recibido a las 14.28 horas en la carretera de Murcia, hasta donde se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Hellín, que han trabajado para ayudar a su liberación.

Posteriormente, el herido ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Albacete.

que sufre el aplastamiento de ambos brazos mientras trabajaba, en una empresa de plásticos. Es trasladado, en UVI, al hospital de Albacete.