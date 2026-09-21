Trasladan al hospital a un trabajador de 54 años afectado por inhalación de humo en Valdepeñas (Ciudad Real)

CIUDAD REAL 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador de 54 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio de una máquina en una empresa de mármoles en Valdepeñas, por lo que se le ha trasladado al Hospital General de la localidad.
Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 14.38 horas de este lunes en la calle Magdalena, hasta donde han acudido la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Valdepeñas, que han dado el incendio por extinguido.
Hasta el lugar también se ha trasladado una ambulancia de soporte vital, que le ha conducido al hospital de Valdepeñas.