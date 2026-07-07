Tres investigados por usar veneno en el medio natural en Tomelloso, Socuéllamos y Alcázar

El Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real investiga a tres personas por delitos contra la fauna y flora. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Socuéllamos, en el marco de la operación denominada 'Lepaní' y dentro del plan 'Antitox' de acción de lucha contra el uso ilegal de venenos, ha identificado e investigado a tres personas en Tomelloso Socuéllamos y Alcázar de San Juan por la comisión de los supuestos delitos contra la flora y fauna por el uso de venenos en medio natural y maltrato animal a consecuencia del envenenamiento de un hurón.

Durante los meses de abril y mayo de 2026, se tuvo conocimiento de la aparición de varios ejemplares de conejo muertos en distintas ubicaciones de las citadas localidades. En fechas similares una persona que practicaba la caza con hurón, interpuso una denuncia por el posible envenenamiento de uno de sus animales tras beber agua de un recipiente cercano al paraje de 'La Casilla', en el término municipal de Alcázar de San Juan.

Los agentes actuantes realizaron una serie de gestiones, detectando en treinta y un puntos próximos a bocas de madrigueras de conejos sitas en el término municipal de Socuéllamos, concretamente en los parajes 'Casa Betenes', 'Casa Vázquez' y 'El Bombo', montones de cebada impregnados en algún tipo de sustancia supuestamente venenosa.

Posteriormente se localizaron en el paraje 'Pinilla' del término municipal de Tomelloso, hasta once puntos con raticida de color rosáceo y azulados, localizando dos bolsas con la nomenclatura Ratibrom y Raticida Halper. Además, encontraron en la zona varios restos cadavéricos de conejos.

Un centro veterinario de Alcázar De San Juan informó que los síntomas que presentaba el hurón, correspondían con una posible intoxicación por algún tipo de sustancia venenosa.

Los agentes verificaron la existencia de una cubeta con restos de granulado fino de color morado próxima a la zona, además de una botella con granos en su interior cercano a una caseta agrícola.

Las diferentes sustancias recuperadas fueron remitidas para su análisis al centro de recuperación 'El Chaparrillo' de Ciudad Real, permitiendo verificar en ellas la presencia de sustancias venenosas como ácido nítrico, raticida, y productos fitosanitarios, mientras que el resto de sustancias venenosas fueron retiradas de los puntos donde habían sido depositadas para evitar su inclusión en la cadena trófica y el consiguiente envenenamiento indiscriminado de otros animales.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN Las investigaciones realizadas por los agentes del Seprona, permitieron identificar e investigar entre los meses de abril a junio a tres personas por la supuesta comisión de delitos contra la flora y la fauna relacionados con el uso de venenos, así como por delito de maltrato animal, por el envenenamiento del hurón.

Las personas investigadas estaban directamente relacionadas con las parcelas donde aparecieron tanto veneno como conejos muertos, alegando en todas las ocasiones que habrían utilizado este método prohibido a causa de la desesperación provocada por los daños que el enorme número de conejos les estaba causando en sus cultivos y la consiguiente pérdida de rentabilidad económica, de sus explotaciones agrarias.

Las Diligencias Policiales instruidas al efecto han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de Tomelloso y Alcázar de San Juan.