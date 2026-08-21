La UCLM desarrolla un método más rápido y económico para detectar el virus del papiloma humano en las verrugas plantare

Archivo - Vph Virus del papiloma humano afecta a hombres y mujeres por igual - SHUTTERSTOCK_1912209652R - Archivo

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la Universidad de Calgary (Canadá), ha diseñado y validado un nuevo método de diagnóstico para detectar y clasificar el virus del papiloma humano (VPH) responsable de las verrugas plantares.

La técnica, basada en una tecnología de amplificación a temperatura constante, permite obtener resultados en menos de tres horas, frente a la jornada completa que suele requerir la PCR como prueba de referencia actual, según informa la institución académica.

El estudio, publicado en la revista Journal of Medical Virology, forma parte de la tesis doctoral de Alberto Aldana Caballero y ha contado con la participación de Félix Marcos Tejedor, Raquel Mayordomo y Guido van Marle.

Según explican los autores, las verrugas plantares causadas por el VPH "no siempre son fáciles de diagnosticar a simple vista". Los profesionales sanitarios que las tratan cuentan con pocos métodos complementarios accesibles y a menudo dependen únicamente de su valoración visual.

"Esta limitación puede llevar a aplicar tratamientos poco conservadores en lesiones que quizás no estén causadas por el virus y que, por tanto, no los necesiten", señalan.

El equipo investigador ha empleado una tecnología conocida como amplificación isotérmica, que consiste en multiplicar el material genético del virus a una temperatura constante, sin los cambios térmicos que exige la PCR convencional. Esto agiliza considerablemente el proceso y facilita su aplicación en la práctica clínica diaria.

Una de las principales novedades del trabajo es que ha conseguido detectar el ADN del virus utilizando directamente escamas de piel de la lesión, sin necesidad de someterlas a procesos previos de extracción o procesamiento. "Esto reduce de forma notable el tiempo, el material y el coste necesarios para analizar las muestras, y sienta una base útil para el desarrollo de futuras herramientas diagnósticas", indican las personas responsables del estudio.

Además de identificar la presencia del virus, la prueba permite conocer qué tipo concreto de VPH está causando la lesión, un dato relevante porque, "la cantidad de virus presente en las lesiones varía de forma significativa según el tipo", según ha comprobado el equipo. Esta diferencia podría explicar, en parte, por qué algunas verrugas plantares resultan más sencillas de diagnosticar y tratar que otras.

"La investigación explora un método de diagnóstico rápido, eficaz y sensible, que sirve de punto de inicio para desarrollos posteriores que ayuden a los profesionales de la podología y otros profesionales de la salud involucrados en el diagnóstico de estas lesiones", señalan.

A largo plazo, la herramienta podría traducirse en un beneficio directo para las personas afectadas, al ofrecer diagnósticos más certeros, rápidos y con un coste potencialmente más bajo.

Los autores destacan que este es el primer estudio que describe el uso de escamas de piel como material directo para detectar el ADN del virus, sin procesos previos de extracción. El trabajo también aporta a la literatura científica nuevos datos sobre la carga viral en las lesiones plantares, con diferencias significativas según el tipo de VPH implicado.