UGT advierte de la "preocupante evolución" de inflación por contexto geopolítico con nuevas tensiones de precios

TOLEDO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha advertido "de la preocupante evolución de la inflación tanto por la tendencia creciente, como por el contexto geopolítico actual", que amenaza con generar nuevas tensiones sobre los precios, derivadas de las crecientes restricciones comerciales vía aranceles impuestas por el gobierno de Trump en EEUU.

Desde el sindicato, su secretaria general de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa, advierte del impacto tan negativo que puede tener esta situación en los hogares, especialmente de los más vulnerables.

Y subraya que el caso de la región, los precios encadenan 4 meses consecutivos de subida. Por ello, para UGT es prioritario reforzar la senda de aumentos salariales, fuente de ingresos fundamental de las familias trabajadoras, ha expresado mediante nota de prensa.

En este sentido destaca UGT el "positivo" acuerdo entre los sindicatos UGT y CCOO con el Gobierno para aumentar el SMI de 2025 un 4,4%, hasta los 1.184 euros al mes en catorce pagas, continuando con el objetivo de alcanzar, como mínimo, el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

No obstante, el sindicato lamenta no sólo que no se haya mantenido la exención de tributación en el IRPF de las rentas equivalentes al SMI, sino "la escasa transparencia con la que se ha adoptado esta medida", por lo que reclaman la apertura inmediata de un proceso de negociación social que permita abordar en profundidad esta cuestión.

Además, la mejora de las rentas salariales no solo es necesaria para proteger el poder de compra de la población trabajadora ante los aumentos del IPC, sino para facilitar también el acceso a la vivienda. Por ello para UGT es esencial blindar la función social de la misma para garantizar su acceso a las personas trabajadoras, de modo que puedan desarrollar proyectos de vida dignos y estables.