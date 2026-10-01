UGT demanda afrontar la IA con formación en tecnología en empresas y cifra en "solo un 14%" las que lo hacen en C-LM

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Inteligencia Artificial y Digitalización de UGT a nivel confederal, José Varela, ha apelado a incrementar la formación a trabajadores en relación a nuevas tecnologías para afrontar los retos de la propia IA, una formación que, según ha cifrado, solo llega a "un 14 por ciento" en las empresas de Castilla-La Mancha.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en el foro 'La negociación colectiva en la era de la Inteligencia Artificial: nuevos retos' en Toledo, ha incidido en incrementar la formación para que "la tecnología" no pase "por encima".

Siguiendo la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UGT señala que "hay aproximadamente 95.000 puestos de trabajo que estarían en peligro de desaparecer directamente, sustituidos por Inteligencia Artificial, automatización o robótica, en aproximadamente 5 años".

La tasa de paro aumentaría al 20% y la destrucción del empleo afectaría a 6 mujeres de cada 10 personas. En Castilla-La Mancha se necesitarían "casi 300.000 personas que tendría que formarse durante un año para ponerse al día en las necesidades que va a exigir el mercado de trabajo".

En esta labor, es necesario, según el responsable de UGT, el trabajo de las administraciones, las empresas y los trabajadores para alumbrar "un gran pacto", con especial énfasis en "la negociación colectiva, donde el Consejo de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha tienen un papel fundamental", con medidas que busque que las empresas implementen la Inteligencia Artificial "preservando el empleo y las condiciones de trabajo".

Varela ha señalado que "de todas las empresas que hay en Castilla-La Mancha con Inteligencia Artificial --que no llegan al 20%-- solo el 0,3% vigila si ya tiene sesgos", analizando situaciones como la discriminación a las mujeres o por orientación de género.

"Los convenios colectivos, el diálogo social y especialmente las organizaciones públicas, tenemos que ponernos a la tarea para parar esta situación y al final conseguir que la Inteligencia Artificial sea una tecnología que sea buena para todos", ha afirmado el responsable de UGT.

De su parte, la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, ha abogado por tomar el control para que la Inteligencia Artificial no suponga reducir los puestos de trabajo, que "no sea acaparada por las grandes empresas tecnológicas y que las plusvalías que aporten, reviertan en la Seguridad Social". "Si esto supone menos empleo, entonces las tecnologías tienen que aportar", ha afirmado la representante regional del sindicato.

UGT estará muy vigilante en "la mejora de las condiciones salariales de las personas trabajadoras" para "esclarecer, clarificar y para dar a conocer a los delegados y delegadas los pasos que se están dando a través de la negociación colectiva".

DESTERRAR EL MENSAJE FATALISTA

Por su lado, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, Nuria Berta Chust, ha cifrado en 84 convenios colectivos en la región, sectoriales y provinciales en vigor que definen y que regulan los derechos de más de 332.000 personas trabajadoras.

Un foro que según, Chust, servirá para abordar como "pueden ser esa vigilancia digital, la protección de datos, la transparencia algorítmica, para afrontar también cómo la tecnología afecta al estrés, a la salud mental de las personas trabajadoras o para garantizar el derecho de información de los representantes legales de los trabajadores".

Permitirá además abordar una "visión más allá de mensajes fatalistas de que la Inteligencia Artificial, la digitalización, ha venido para destruir empleos o ha venido para empeorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras".