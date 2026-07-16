UGT emite 2.302 certificados de vulnerabilidad dentro de las 52.000 solicitudes de regulación de extranjeros de C-LM

Archivo - Regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha emitido un total de 2.302 certificados de vulnerabilidad dentro del proceso de regularización de personas extranjeras impulsado por el Gobierno central, dentro de las 52.041 solicitudes que se han registrado en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha detallado en rueda de prensa este jueves la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, acompañada por la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y por el responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch.

La mayoría de los 2.302 certificados de vulnerabilidad emitidos por UGT se han expedido en la provincias de Ciudad Real y de Toledo, correspondiendo un 76% a hombres y un 24% a mujeres, de edades comprendidas entre los 25 y los 50 años y "nacionalidades muy dispersas".

En concreto, Carrascosa ha mencionado Senegal, Argelia y Marruecos por la parte africana, donde la nacionalidad predominante ha sido Mauritania; y por la parte de Sudamérica ha citado Perú, Paraguay y Venezuela, siendo los más numerosos los extranjeros procedentes de Colombia.

De las 52.041 solicitudes registradas en Castilla-La Mancha --ha sido la quinta región de España en número de solicitudes--, la mayoría, cerca de 20.900, se han registrado en la provincia de Toledo, 9.795 en la de Ciudad Real, 9.191 en la de Albacete, 6.817 en la de Guadalajara y 5.342 en la de Cuenca.

Aunque el proceso no ha finalizado --falta un mes para ello--, sí lo ha hecho la primera fase, en la que UGT ha participado como entidad colaboradora asesorando e informando a los migrantes del proceso, los requisitos y los cauces a fin de que quien quisiera acogerse a la regularización "lo hiciera con la mayor de las garantías" y estuviera protegido de cualquier "situación de vulnerabilidad", abuso o estafa.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha se ha referido a las más de 52.000 solicitudes registradas en la región lo que muestra "que existe todavía una gran bolsa de empleo irregular", una situación que "da pie a la precariedad de muchas personas", así como a la "falta de derechos, explotación laboral y economía sumergida que hay que combatir".

"Por eso el proceso era tan importante y necesario", ha resaltado, aseverando que la regularización servirá para "atajar la economía sumergida" --para lo que ha defendido la "importante labor" de la Inspección de Trabajo y ha exigido más efectivos--, dignificar derechos y "favorecer la economía y las cuentas públicas" a través de las nuevas aportaciones a la cotizaciones de la Seguridad Social.

LOS MIGRANTES "NO SON UN PROBLEMA, SON SOLUCIÓN"

Carrascosa, que ha asegurado que las personas migrantes "no son un problema para este país sino una solución", ha avanzando en este contexto que UGT va a realizar un análisis de la situación de las mujeres migrantes en la región a fin de conocer el perfil sociodemográfico y su presencia en los distintos sectores de empleo.

Ese estudio, que se llevará a cabo visitando empresas, haciendo cuestionarios y luego sacando conclusiones, busca "conocer la realidad para poder hacer propuestas fundamentadas" con posterioridad, por ejemplo, en materia de formación.

Además, ha adelantado que UGT también realizará una campaña de comunicación con videos divulgativos "donde se pueda ver y conocer su situación" y realizará encuentros en cada provincia "donde poner en común este estudio" para que sirva como "espacio de debate y reflexión donde poner en valor experiencias de mujeres migrantes que han llegado a la región.

UGT defenderá todas las medidas que apoyen la regularización con garantías jurídicas, transparencia y criterios porque, como ha apuntado la secretaria regional del sindicato, es "una cuestión de responsabilidad". "Es importante colaborar, estar", en un proceso que, como ha reseñado, ha tenido diferentes características en cada provincia.

REGULARIZAR NO QUITA LA PRECARIEDAD

De los datos nacionales ha dado cuenta el responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, quien ha comenzado valorando que la UGT castellanomanchega fuera la primera en ponerse a disposición en el "momento más duro" del proceso, que ha concluido con 1.175.000 solicitudes de regularización, de las que hasta ayer había aceptadas a trámite 630.000, y 11.000 resueltas.

Una "buena noticia para la sociedad" y la economía, ha subrayado Cesc Poch, resaltando la posibilidad de todas estas personas de salir de la precariedad. En este sentido, ha asegurado que la preocupación del sindicato es "cómo encaja el proceso de regularización en el mercado laboral", algo que hará que desde el sindicato estén "muy atentos".

Igualmente, ha dado cuenta del alto grado de vulnerabilidad que existe, teniendo en cuenta que el 20% de las mujeres que se regularizan son en labores del hogar, y que el 92% de las personas que regularizan su situación "van a los grupos de cotización más bajos que existen y los peores trabajos", lo que evidencia que "regularizar no te quita de la precariedad".

Poch ha valorado el Plan de Integración presentado por el Gobierno central hace quince días, pero ha destacado que "esto requiere en muchos ámbitos mucha más musculación para las comunidades autónmas y los ayuntamientos", así como más orientación laboral y mas formación.