UGT C-LM reclama subir los salarios ante la inflación del 5,5% en la región, "la más alta de España"

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TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Isabel Carrascosa, ha mostrado su preocupación datos del IPC y ha incidido en la necesidad de acelerar la recuperación salarial además de exigir la regulación de las tarifas de los carburantes y la electricidad.

"Es necesario incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) al menos un 7% en 2027 para recuperar el poder adquisitivo y proteger los salarios frente a la subida de los precios. Está claro que la evolución de los salarios no está respondiendo suficientemente al crecimiento de la productividad. Los márgenes empresariales crecen, pero los salarios no aumentan al ritmo que deberían para cubrir las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras", ha señalado en nota de prensa.

UGT Castilla-La Mancha reclama controlar los precios finales de carburantes y electricidad, regulando las tarifas finales al consumidor y gravando los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas y petroleras. "Además, es necesario reactivar la excepción ibérica, un mecanismo que ya resultó muy eficaz para contener el coste del gas y la luz durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania".

Carrascosa también ha subrayado la necesidad de convocar de inmediato la mesa del diálogo social para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para sacar adelante los convenios paralizados. Y ha incidido de nuevo en la necesidad de incorporar mecanismos eficaces de protección del poder adquisitivo.

"Resulta imprescindible incorporar mecanismos como las cláusulas de garantía salarial, que permiten hacer frente a posibles desviaciones de la inflación, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, marcado por una elevada incertidumbre geopolítica, que sigue favoreciendo una evolución volátil y alcista de los precios a corto y medio plazo", subraya.

Con todo, apunta que la recuperación salarial no puede seguir aplazándose. "Si no se producen avances reales en esta materia, la pérdida de poder adquisitivo acumulada condicionará de forma inevitable la próxima negociación colectiva y elevará la conflictividad".