UGT valora el gasto social de las cuentas de C-LM pero alerta de falta de partidas para la carrera profesional sanitaria

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha puesto en valor que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año recojan notables incrementos en cuanto a gasto social, si bien ha lamentado que la recuperación de la carrera profesional sanitaria no entre en los planes del Gobierno a tener del texto presentado.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dicho que las cuentas van "en la buena dirección" con extremos como un 40% más para Desarrollo Sostenible; o políticas contra el cambio climático".

Pero, alerta, hay que estar "en desacuerdo" por que este proyecto "mantenga suspendido para 2026 el reconocimiento de la Carrera Profesional para todos los trabajadores del ámbito sanitario".

"No nos parece justo y así se lo hemos traslado al consejero también en esta reunión", ha reivindicado Lola Alcónez.