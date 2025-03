UGT ve una "tomadura de pelo" que el personal de Anatomía en Toledo se traslade una sala "con peores condiciones"

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de prevención de UGT en el Hospital Universitario de Toledo, Inés Pedreño, ha calificado de "tomadura de pelo" que el personal de Anatomía Patológica de este centro sanitario --tras el cierre de una parte del laboratorio por presencia de formaldehído-- se haya trasladado a la sala de autopsias, un espacio "con peores condiciones".

Tras la celebración del último comité de seguridad y salud que se pidió por parte de los delegados de prevención, UGT preguntó por una batería de cuestiones que "a día de hoy ni en el mismo comité se nos contestaron", ha afirmado Pedreño.

Una de las medidas que a UGT le parece "más importante" es la nueva reubicación del personal de anatomía patológica, que se ha realizado en la sala de autopsias. "Nos parece una tomadura de pelo a la Inspección de Trabajo que después de haber clausurado el sitio donde se estaba realizando la manipulación del formaldehído, lo trasladen a una sala con peores condiciones que las que aún tenían".

En la sala donde se manipulaba este compuesto tenían campanas, y en la sala de autopsias, "no hay ninguna campana". "Hemos pedido una evaluación de esa sala, que no se nos contestó. Hemos pedido el plan de contingencia, que no se nos contestó. Hemos pedido cómo se está manipulando, que no se nos contestó".

Sobre el traslado de los sanitarios afectados por el cierre parcial del laboratorio a Talavera de la Reina, el sindicato UGT ha realizado alegaciones. "Tampoco se nos ha hecho caso. Entendemos que no sabemos qué está haciendo la gerencia y no sabemos qué está haciendo el Sescam", ha lamentado la representante de UGT.

En ningún momento se traslada desde el sindicato "que la Gerencia del Sescam" no mida la presencia de formaldehído, pero sí es cierto, afirma Pedreño, "que no está protegiendo todavía la salud y la seguridad de los trabajadores".

"BUSCANDO UN FANTASMA"

Respecto a la denuncia de CCOO sobre que en el laboratorio de Bioquímica los valores de hidróxido de sodio (sosa caustica) y propanol han salido por encima del valor límite ambiental, Pedreño ha pedido "tomarlos con prudencia", porque "los niveles que han dado los han tomado como datos netos y los datos hay que tomarlos ambientales".

"Soy mucho más cauta a la hora de hablar de ese aumento de esos datos. Sí podemos hablar e que las analíticas de orina de los compañeros están subiendo, hay algunos que están bajando evidentemente, pero hay otros que están duplicando los niveles iniciales. Algo hay en el laboratorio, está claro. El problema es que estamos buscando un fantasma. No sabemos qué está pasando. La química es muy caprichosa", ha expresado.

La química, afirma Pedreño, "en cualquier momento baja en condiciones de humedad y temperatura y el formaldehído o cualquier otra sustancia se une a cualquier otro elemento y nos da algo que a lo mejor ni siquiera está tipificado como producto químico volátil".

A día de hoy "nadie" ha informado a UGT de "cuántos trabajadores" hay de baja o cuántos han ido a la mutua o cuántas incidencias se han producido en los últimos 15 días. Lo que sí puede certificar desde el sindicato es que las mediciones planteadas por el Sescam sí se están realizando.

"El problema es que se están haciendo mediciones con los compañeros aún en los sitios en los que están teniendo síntomas. Y no sólo en anatomía, insisto, en el resto de los laboratorios y en el banco de sangre", ha aseverado Pedreño.