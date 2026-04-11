La Unidad de Cuidados Paliativos del hospital de Toledo suma una consulta externa para mejorar la atención. - JCCM

Complementando la atención domiciliaria

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Toledo impulsa una nueva consulta externa para mejorar la atención a pacientes y familias

TOLEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESs) -

La Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha puesto en marcha una consulta externa de Cuidados Paliativos, un recurso asistencial que permitirá reforzar la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas y a sus familias, al tiempo que mejora la calidad asistencial.

La responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Toledo, la doctora Inmaculada Raja, indica que esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de ofrecer una atención más personalizada, continua y eficiente, que complementará la atención domiciliaria, permitiendo atender en consulta a aquellos pacientes con mejor situación funcional y que aún pueden desplazarse al hospital.

"Según las estimaciones hasta un tercio de los pacientes actualmente atendidos por los equipos domiciliarios podrían beneficiarse de este nuevo recurso. Esto permitirá centrar la actividad en pacientes en situación más avanzada o con mayor deterioro clínico", explica.

Según informa el Ejecutivo regional, la puesta en marcha de esta consulta, siguiendo las líneas de actuación de la Estrategia Regional, aportará múltiples beneficios, entre ellos la mejora en el control de síntomas, una mayor coordinación entre niveles asistenciales y una reducción significativa de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios. Todo ello contribuirá también a un uso más eficiente de los recursos sanitarios.

El nuevo servicio estará atendido por un equipo interdisciplinar formado por un médico y una enfermera especializados en cuidados paliativos, quienes trabajarán de manera coordinada para ofrecer una atención integral que aborde no solo las necesidades físicas, sino también las emocionales, sociales y espirituales de los pacientes y sus familias.

Asimismo, la consulta facilitará el seguimiento precoz de los pacientes, la planificación anticipada de decisiones y el acompañamiento a las familias, incluyendo apoyo en el proceso de duelo. De este modo, se favorece que aquellos pacientes que lo deseen puedan permanecer en su domicilio hasta el final de la vida con las máximas garantías de calidad asistencial.

Diversos estudios internacionales han avalado la eficacia de este modelo asistencial, demostrando mejoras en la calidad de vida de los pacientes, una mayor satisfacción familiar y una reducción de intervenciones innecesarias al final de la vida.

Actualmente, la Unidad de Cuidados Paliativos cuenta con una red de recursos asistenciales especializados que permiten ofrecer una atención integral, coordinada y de alta calidad.

Entre ellos se encuentran la Unidad Hospitalaria de Cuidados Paliativos del Hospital Provincial de Toledo, referente para pacientes de mayor complejidad y con hospitalización específica, el Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de Toledo, que actúa como unidad de apoyo y coordinación dentro del ámbito hospitalario, los tres Equipos Domiciliarios de Cuidados Paliativos, encargados de la atención directa en el domicilio en coordinación con Atención Primaria y el Equipo Psicosocial de la UCP (EAPS), que proporciona apoyo emocional, espiritual y atención al duelo tanto a pacientes como a sus familias.

Todos estos recursos trabajan de forma coordinada para garantizar una atención continua, integrada y adaptada a las necesidades de cada paciente a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. La incorporación de la nueva consulta externa viene a completar este modelo asistencial, reforzando la accesibilidad y la calidad de la atención.

HUMANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Asimismo, profesionales del Complejo Hospitalario han colaborado en la decoración de los tres espacios que componen la zona de la consulta externa: sala de espera, consulta médica y consulta de enfermería, creando un entorno más acogedor y confortable para pacientes y familiares.

La Unidad de Cuidados Paliativos quiere expresar su agradecimiento a Elena Ortega, Inma Ferrer, Dori Sánchez Santamaría, Mª Paz Esteban Ramos, Mª Carmen Rodríguez Calvo y Delfina García Giménez por su implicación y dedicación en esta iniciativa.