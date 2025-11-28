Urda celebra el próximo 7 de diciembre la XLIV edición de su Concurso Nacional de Migas

Presentación del Concurso Nacional de Migas de Urda. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, ha presentado este viernes, junto al alcalde y diputado provincial, Manuel Galán, y la concejala de Cultura y Festejos, Sara Rabadán, la XLIV edición del Concurso Nacional de Migas que se celebrará el próximo domingo 7 de diciembre en las pistas de la piscina municipal de Urda.

En su intervención, Arribas ha destacado que "este concurso se ha convertido en una cita imprescindible para quienes valoran nuestras costumbres, la cocina manchega y las mejores materias primas de nuestra tierra".

"Cada sartén que se encenderá, cada ingrediente que se utilice y cada plato que se elabore será un homenaje a la dedicación de los vecinos y a la herencia de nuestros antepasados, que seguimos manteniendo viva como parte fundamental de nuestra identidad y de la vida de nuestros pueblos", ha señalado.

El diputado ha subrayado que "desde la Diputación de Toledo queremos poner en valor el esfuerzo del Ayuntamiento y de la concejalía de Cultura y Festejos de Urda para que esta tradición continúe siendo un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes.

"Apoyar iniciativas como esta forma parte de nuestro compromiso con los pueblos, con su cultura y con la promoción de su idiosincrasia. Mantener viva la llama de nuestras costumbres fortalece lo que somos y permite transmitir a las nuevas generaciones el valor de nuestras raíces", ha agregado.

UN EVENTO PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

Arribas ha explicado que el Concurso Nacional de Migas no será solo una competición culinaria, "será una celebración de la vida en el pueblo y de la creatividad de quienes participen".

La jornada contará con un mercadillo de productos artesanos, un menú degustación con migas y judías blancas, actividades para los más pequeños y la evaluación del jurado, formado por profesionales de la hostelería, la prensa y empresarios de Toledo, que garantizará la excelencia y la autenticidad de esta tradición.

"Quiero subrayar la importancia de esta colaboración entre Diputación y Ayuntamiento, pues juntos promovemos iniciativas que muestran la riqueza cultural de nuestros pueblos, valoran sus costumbres y mantienen vivo el espíritu de nuestra historia. Cada proyecto cultural que apoyamos será un paso más para que nuestras tradiciones sigan siendo un motivo de orgullo y un motor de cohesión social", ha añasdido Arribas.

El diputado de Cultura ha concluido la presentación afirmando que el primer domingo del mes de diciembre, mientras los participantes enciendan sus lumbres y elaboren sus migas, "habremos celebrado algo más que gastronomía: habremos celebrado la cultura viva de nuestros pueblos, la memoria de nuestros antepasados y la identidad de toda nuestra provincia".

El alcalde ha querido agradecer a la Diputación y a su presidenta, Concepción Cedillo, que lleva dos años colaborando con el concurso, algo que no había ocurrido en los ocho años anteriores, que este año se materializa en 8.000 euros, de un presupuesto total que supera los 30.000 euros.

Ha afirmado el alcalde que el Concurso de Migas de Urda, que celebra este año su 44ª edición, lo inició un maestro, el director del Colegio Santo Cristo, Santiago Fuentes Sooto, que falleció este año. "Se inició en el colegio y luego se fue ampliando; al principio era solo concurso, con más de 520 sartenes, y solo se permitía a dos o tres personas participar en cada sartén".

"A partir de ahí se puso límite a esa participación hasta convertirse el concurso en una reunión de familias y de amigos", ha apuntado el regidor de la localidad.

Por su parte, la concejala Sara Rabadán ha sugerido que "la implicación de todos los sectores del municipio ha sido clave para que la jornada se presente como un auténtico punto de encuentro para la familia y los jóvenes, combinando tradición, entretenimiento y gastronomía".

MIGAS 2025

Rabadán ha incidido en que Urda vuelve a acoger "una cita ineludible" que venía celebrándose el 8 de diciembre, pero que este año, dado el puente de la Constitución se va a llevar a cabo el 7 de diciembre con el tradicional encendido de luces, como anticipo del comienzo del concurso, al que seguirá el menú degustación por cinco euros, compuesto de un plato de judías blancas, acompañadas de un vasito de vino manchego.

También ha dicho la concejala que por cada menú se entregará un cuenco de cerámica como recuerdo del concurso. También se podrán degustar dulces y productos típicos manchegos, cortesía de empresas de localidades vecinas y locales.

Un mercadillo de productos artesanos y un DJ durante el concurso y parque de hinchables gratuito para niños completarán una jornada llena de atractivos para pasar una jornada diferente en Urda, gracias a un concurso en el que pueden participar los mayores de 16 años, ya sea en pareja o grupo; con un máximo 150 sartenes participantes.

Rabadán ha informado de que "se otorgarán 13 premios, incluyendo Mejor Estampa Manchega, Migas de Autor y premios para participantes jóvenes, todos patrocinados por empresas locales y vecinas.

La concejala de Cultura y Festejos ha aprovechado para esbozar la programación navideña de la localidad e invitar a todos a las diversas actividades programadas, que se prolongarán hasta el 6 de enero de 2026, fecha en la que SSMM Los Reyes de Oriente pasan casa por casa y a caballo entregando a los niños los juguetes que les han pedido.