Urda (Toledo) estudia solicitar zona catastrófica tras la inundación sufrida este domingo

Inundaciones en Urda - CPEIS TOLEDO

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Urda está estudiando solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, tras la inundación que sufrió el municipio este domingo entre las 15.00 y las 18.00 horas y que supuso una acumulación de unos 135 litros por metro cuadrado.

"Empecé a preocuparme porque cada vez llovía más intensamente y cada vez teníamos más inundaciones en las calles", ha manifestado en declaraciones a Europa Press el alcalde de la localidad, Manuel Galán, quien apuntado que este lunes se están evaluando los daños ocasionados por el agua.

En concreto, ha indicado que la mayor parte de los daños se han concentrado en instalaciones municipales, tales como un gimnasio, un pabellón deportivo, dos pistas de pádel y un campo de fútbol, que están llenos de barro y en un estado "inservible". "Ahora mismo lo estamos limpiando para ver en qué condiciones se queda después", ha añadido.

También ha apuntado que ha sufrido daños un muro de contención entre el parque municipal y el río Amarguillo que, como consecuencia de las lluvias cayó en el cauce del mismo. "Eso tenemos que acometerlo rápidamente, limpiar el cauce y hacer el muro que se nos ha caído", ha dicho.

De lo contrario, ha añadido el alcalde de Urda, si volviese a llover con la misma intensidad que este domingo, ocasionaría la interrupción del recorrido normal del agua, lo que inundaría otra vez el parque.

No obstante, no ha habido que lamentar daños personales pese a que los bomberos tuvieron que rescatar a siete personas, cinco de un vehículo y dos de otro, que quedaron atrapadas en dos balsas de agua en dos zonas distintas de la Travesía de Urda, pero "están perfectamente".

Por lo demás, y tras "algún" sótano inundado y algún muro de alguna casa que ha caído, los servicios básicos del municipio, como el consultorio y el colegio, se vieron levemente afectados por la entrada de "algo de agua" pero han retomado este lunes su trabajo sin ninguna incidencia.

Así, el alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento se plantea solicitar zona catastrófica pese a que la inundación afecto "exclusivamente al casco urbano" porque en las afueras del del pueblo "prácticamente no ha llovido y el agua no ha hecho daño".

Es por ello que un técnico está evaluando los daños desde primera hora de la mañana de este lunes para hacer un estudio con todas las instalaciones municipales afectadas y evaluar económicamente los daños producidos por el agua.

Con todo, el objetivo ahora se centra en la limpieza de las instalaciones afectadas. Labores en las que se afanan unas 30 personas, entre personal del Ayuntamiento y empresas privadas, y que el alcalde cree que durarán toda esta semana

"No creo que consigamos tener las instalaciones en funcionamiento antes del final de semana porque es mucha hierba, mucho barro y son muchas las instalaciones que están afectadas. Por lo que yo calculo que nos llevará toda la semana volver a recuperarnos", ha concluido.