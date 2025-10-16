Valverde critica la actitud "autocomplaciente" de Page y echa en falta alusiones al municipalismo

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado su "perplejidad y sorpresa" ante intervención de Emiliano García-Page en el Debate sobre el Estado de la Región, a quien ha acusado de mantener una actitud "autocomplaciente y triunfalista que no se corresponde en absoluto con la situación real" que atraviesa la región y, de forma especial, la provincia de Ciudad Real.

En una rueda de prensa en el Parlamento autonómico, Valverde ha subrayado que ha echado en falta una referencia al municipalismo, "un pilar esencial de la comunidad autónoma, porque los ayuntamientos y diputaciones somos quienes más cerca estamos de los ciudadanos y quienes estamos asumiendo una mayor carga financiera y competencial ante la falta de apoyo de la Junta".

"Me ha sorprendido profundamente que el presidente de Castilla-La Mancha no haya hecho ni una sola mención a los ayuntamientos, a pesar de que son el principal aliado que tiene la sociedad castellanomanchega", ha añadido.

"Desde que Emiliano García-Page es presidente no se ha construido ni un solo kilómetro de autovía en Castilla-La Mancha. ¿Dónde está la A-43 que debía conectar Ciudad Real con Lisboa? ¿Dónde la Toledo-Córdoba o la del IV Centenario? Lo único que escuchamos son excusas sobre la financiación, pero ya no valen más excusas, lo que falta es voluntad y gestión".

Igualmente, Valverde ha dicho que "resulta preocupante que Page vuelva al discurso del enfrentamiento cuando ha sido precisamente bajo su Gobierno cuando más trasvases se han autorizado y firmó un acuerdo regional por el agua que duerme en un cajón y jamás lo ha defendido ante su propio partido a nivel nacional", ha señalado.

Por último, Valverde ha asegurado que "en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real hay otra manera de gobernar, más eficaz, más cercana y más comprometida con el futuro".