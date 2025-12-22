Valverde destaca que la coalición con Vox en Diputación de Ciudad Real ha hallado "puntos de encuentro" por la provincia

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, durante el tradicional encuentro navideño con los medios. - DIPUTACION CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado que la coalición entre el Partido Popular y Vox en la Institución provincial ha sabido hallar "puntos de encuentro para defender el interés general de la provincia".

Durante el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación de la provincia, ha reclamado que, en la medida de lo posible, la cobertura mediática la totalidad de nuestro territorio, "no sólo a la capital o a grandes núcleos de población".

Valverde, que ha hecho balance "en un momento de estabilidad y solidez del Gobierno de la institución provincial", afronta su tercer año de legislatura tras haber comenzado a mediados de 2023. Y ha destacado que se han cumplido los principales objetivos marcados desde el inicio del mandato, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Ha expresado la trascendencia que tiene el hecho de que se podría cerrar el ejercicio de 2025 con cerca de 3.000 habitantes más, una cifra que permitiría aspirar a superar los 500.000 habitantes en 2027, si la tendencia se mantiene en 2026. Aunque ha reconocido que no todos los territorios evolucionan al mismo ritmo, ha valorado positivamente el crecimiento en zonas clave como La Mancha y el entorno de la capital.

Ha vinculado estos datos a la mejora de las conexiones, tanto viarias como digitales, y ha aprovechado para reivindicar infraestructuras largamente demandadas, como la continuidad de la A-43 hacia Extremadura y Portugal, la conexión entre Toledo y Ciudad Real o la Autovía del Cuarto Centenario, que atravesaría el Campo de Montiel, por lo que ha insistido en que "estas infraestructuras son esenciales para generar oportunidades y combatir la despoblación".

FONDOS EUROPEOS

Paralelamente, ha destacado la captación de fondos europeos para actuar en zonas con mayor dificultad demográfica, a través de planes de sostenibilidad turística y programas de desarrollo territorial. A este respecto, ha recordado los proyectos ya obtenidos en Alto Guadiana Mancha y Cabañeros, así como los que permitirán intervenir en Campo de Montiel, Montes Norte y Montes Sur.

En su repaso de la gestión, Valverde ha puesto el acento en el apoyo histórico a los ayuntamientos, con transferencias que superarán los 85 millones de euros al cierre del ejercicio, una cifra sin precedentes que tendrá continuidad en 2026. También ha destacado la promoción de la provincia bajo la marca Sabor Quijote, que está dando resultados en términos de visitantes y pernoctaciones.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el tercer sector, anunciando un incremento de las ayudas en 2026 y el crecimiento del presupuesto del área de Atención a las Personas, al considerar que estas entidades están infrafinanciadas y desempeñan un papel clave en la cohesión social.

MODERNIZACIÓN

Otro de los ejes estratégicos ha sido la modernización de la Diputación, tanto en la renovación del capital humano como en la reorganización administrativa y la digitalización, especialmente en el acompañamiento a los ayuntamientos más pequeños. En este contexto, ha recordado la aprobación de un nuevo reglamento de atención municipal y la reorganización del área de impulso territorial y económico.

Valverde ha agradecido expresamente el trabajo de los miembros del Equipo de Gobierno, así como la aportación de la oposición, y ha tenido palabras de reconocimiento para los medios de comunicación, destacando su papel esencial para contar lo que ocurre en toda la provincia y no solo en los grandes núcleos de población. Ha defendido que hay noticias positivas en todos los municipios y ha animado a seguir visibilizándolas.

Y ha terminado su intervención con un mensaje de felicitación navideña y con el deseo de que 2026 sea un año de más crecimiento, más oportunidades y mejores noticias para Ciudad Real.

Valverde ha estado acompañado en el encuentro navideño con los medios por la vicepresidenta primera de la Diputación, María Jesús Pelayo, la vicepresidenta quinta, Patricia Saldaña, la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, y el diputado de Personal, Carlos Martín de la Leona.