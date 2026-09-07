Vega avisa de que las ayudas a la Sierra Norte serán prioritarias tras el incendio de La Mierla

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha advertido este lunes de que las ayudas destinadas a los municipios afectados por el incendio de La Mierla tendrán prioridad y ha avanzado que, si fuera necesario, esta situación podría repercutir en las partidas destinadas al resto de ayuntamientos de la provincia, aunque ha apelado a la "solidaridad" de los alcaldes y ha subrayado que la institución provincial está saneada y cuenta con remanentes para afrontar las necesidades que surjan.

Vega ha realizado estas declaraciones después de que el incendio forestal de La Mierla haya quedado oficialmente extinguido tras 53 días de actividad, en una comparecencia en la Diputación en la que, junto a la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha presentado el programa del Día de la Provincia.

"Lo primero ahora es ayudar a la Sierra Norte", ha señalado Vega, quien ha explicado que, si esa prioridad obliga a reducir alguna partida para otros municipios, se hará. "Si hay que dedicar más dinero a Sierra Norte, pues el FIM será menor y lo dedicaremos a ayudar", ha afirmado en referencia al Fondo de Inversión Municipal.

El presidente provincial ha querido dejar claro que se trata de una advertencia que trasladará a los alcaldes en la recepción prevista para este viernes, no de una decisión ya adoptada. "Eso es una advertencia. No quiere decir que se produzca esa situación", ha precisado, antes de remarcar que actualmente la Diputación tiene "importantes remanentes de tesorería" y una elevada capacidad inversora.

En este sentido, Vega ha apelado a la respuesta solidaria del conjunto de la provincia. "No va a haber ningún alcalde, estoy seguro, que ponga ninguna pega", ha señalado, porque "cuando otros tienen necesidades, la provincia de Guadalajara es muy solidaria y van a estar ahí dispuestos a echar una mano entre todos".

La Diputación cifra en cerca de tres millones de euros las partidas presupuestarias destinadas hasta ahora a las consecuencias del incendio, incluyendo el abastecimiento a ganaderos, ayudas a los ayuntamientos, maquinaria y otros servicios. Vega ha recordado además que los centros comarcales trabajaron durante la emergencia y que se contrataron cuatro bulldozers de empresas de la provincia, mientras que los bomberos tuvieron que "doblar incluso triplicar guardias".

"Esto no va de dinero, va de que los problemas que tengan hay que solventarlos", ha resumido.

Ahora, la institución provincial está a la espera de los certificados de los secretarios municipales para determinar las pérdidas de ingresos que hayan sufrido los ayuntamientos. Vega ha señalado especialmente las derivadas de la pérdida de pastos y de la actividad cinegética, ya que los municipios dejarán de percibir ingresos de unos cotos que, aunque se intentará mantener activos, se han visto afectados por el fuego.

GANADERÍA

En materia ganadera, ha explicado que la Diputación comenzó desde el primer momento a suministrar grano y forraje y que ahora se pasará de un reparto lineal a otro ajustado al daño real sufrido por cada explotación en sus pastos. También se han preparado cubas para el abastecimiento de agua y abrevaderos para las explotaciones.

Además, ha indicado que se compensará a los ayuntamientos por los ingresos que los ganaderos dejen de generar por el pago de pastos y que el Gobierno regional prepara una convocatoria de ayudas para las explotaciones ganaderas afectadas. "Vamos a estar cerca de ellos" y las necesidades "serán solventadas tanto por la Diputación provincial como por el Gobierno regional", ha asegurado.

Vega también ha destacado los daños sufridos por la flora y la fauna. En aquellos municipios donde ha ardido hasta el 90% del término municipal, ha apuntado, los efectos sobre el entorno natural son importantes. La Diputación ya coordinó la retirada de cadáveres de animales y, junto a ATICA y entidades del sector cinegético, está desarrollando una alimentación suplementaria de la fauna silvestre en las zonas quemadas.

"Los animales por su instinto suelen regresar al entorno donde nacieron, pero el entorno evidentemente está quemado", ha explicado. Por ello, se está realizando esta "alimentación forzada" para evitar la desnutrición y está previsto un nuevo suministro de grano en los próximos días.

En cuanto a las inversiones, Vega ha recordado que ya se ha habilitado una línea específica para los municipios más afectados, destinada, entre otras cuestiones, a reparar daños en infraestructuras y a instalar filtros en los depósitos de agua para evitar que las cenizas puedan provocar problemas con las lluvias.

Ha avanzado asimismo que se pondrán en marcha nuevas líneas específicas para los municipios afectados por los incendios de la Sierra Norte y de Selas, en la comarca de Molina de Aragón. El FIM, ha explicado, tendrá carácter general, pero "si hay que sacar convocatorias exclusivas para los municipios del incendio, se sacarán".

El objetivo, ha añadido, es que estas convocatorias específicas sean más sencillas de justificar y gestionar para los ayuntamientos afectados.

Por su parte, la alcaldesa de Sigüenza y presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, ha reivindicado la necesidad de mantener la vista puesta en la recuperación de la comarca tras "un verano muy difícil" por el incendio y ha considerado que la celebración del Día de la Provincia en Sigüenza puede contribuir a recuperar las visitas y la actividad económica de la zona.