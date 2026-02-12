Velázquez avisa que el Tajo seguirá creciendo a su paso por la ciudad y pide prudencia a los toledanos - AYTO TOLEDO

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha indicado que aunque la situación en la ciudad está "bajo control", el Tajo sigue en nivel rojo, y podrá subir su nivel en las próximas horas y días a causa del desembalse de los pantanos de la Comunidad de Madrid y del deshielo.

Así lo ha indicado regidor capitalino, preguntado por los medios tras participar en la entrega de placas a los Restaurantes Recomendados de Castilla-La Mancha y Extremadura por la Guía Michelín España 2026, donde ha apuntado que esa posible crecida está prevista tanto por la Aemet, como por la Confederación Hidrográfica del Tajo y, sobre todo, por los medios de emergencia.

"Es cierto que hoy el tiempo nos ha dado una tregua, pero no es menos cierto que mañana va a seguir lloviendo y que los pantanos siguen desembalsando. Asimismo, hay que contar con la previsible situación que puede provocar el deshielo. Pero, en cualquier caso, la situación está bajo control", ha insistido.

Velázquez, que ha señalado que tanto los servicios de emergencias, como la Policía Local, bomberos y Protección Civil están garantizando la seguridad, ha recordado que hay determinadas zonas cortadas, como la de la senda ecológica.

De ahí que haya pedido máxima precaución y prudencia a todos los ciudadanos, so pretexto de que el nivel del río pueda subir ligeramente.