Velázquez dice que Toledo no puede perder el AVE a Lisboa: "Si gusta más o menos tiene que pasar a un segundo plano"

Muestra su disposición de "acercar posturas" entre Ministerio y Junta para no perder una "oportunidad histórica"

TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que ha aseverado que la ciudad no puede dejar pasar la oportunidad de formar parte del trazado de la línea de Alta Velocidad que conectará Madrid-Lisboa, ha considerado que hablar de si el proyecto presentado por el Ministerio de Transporte "gusta más o nos gusta menos, es algo que tiene que pasar a un segundo plano", pues se trata de una "oportunidad histórica", que la capital no puede perder.

En declaraciones a Europa Press, el regidor toledano se ha pronunciado así sobre el proyecto que el departamento que dirige Óscar Puente le dio a conocer este jueves, y contra el que alertó el consejero de Fomento, Nacho Hernando, comparándolo con una "montaña rusa de Port Aventura".

"Hablamos de una actuación tan relevante como una nueva línea de alta velocidad entre dos países. Toledo no tiene que dejar pasar esa oportunidad. Teniendo en cuenta estas circunstancias, creo que hablar de gustos o disgustos, de si nos gusta más o nos gusta menos tiene que pasar a un segundo plano", ha reivindicado el regidor, que ha asegurado que su equipo de Gobierno "quiere tener ese AVE, pero que no implique un daño al cono de protección visual de la ciudad".

Tras apuntar que las alegaciones presentadas de forma conjunta por Gobierno regional y la anterior Corporación municipal se han visto "en cierto modo respondidas", ha señalado que el hecho de que el estudio informativo vaya a salir de nuevo a información pública va a permitir poder mejorar esa la propuesta del Ministerio, en lo relativo a la protección del cono visual del Casco Histórico toledano.

"Esto lo tenemos que ver. Hay que hablar con mucha prudencia", ha advertido Velázquez, que ha apostillado que el encuentro de este jueves con Puente fue "fundamentalmente informativo" y no derivó en ningún acuerdo.

"Parece que las cuestiones relativas al puente sobre el río Tajo colindante al puente de Azarquiel podrían, y digo podrían con todas las reservas, estar solventadas. No así las de la salida por la parte del Salto del Caballo y su incorporación con la parte de Pinedo y posterior paso superior por la A-42", ha precisado el alcalde, que ha añadido que ese viaducto tan elevado que plantea Transporte genera "dudas", pues podría afectar al impacto visual por la entrada de Madrid.

"En la reunión de ayer se pidió que se hagan las gestiones oportunas con el Ministerio de Cultura para que no exista ningún problema con ningún tipo de declaración".

Preguntado sobre si ha tenido la oportunidad de transmitir lo abordado en la reunión con el ministro al Gobierno regional, el alcalde ha detallado que al salir del encuentro habló con el titular regional de Fomento para trasladarle los pormenores.

"En su momento, al presentar la alegaciones, se fue de la mano de la Junta y nos parece fundamental que la Junta participe de este proyecto. Es más, ayer en la reunión a la mesa le faltaba una pata, que era la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No por capricho, sino porque tiene competencias exclusivas en protección del patrimonio, en materia medioambiental y urbanística", ha vuelto a recordar el regidor, que ha abundado en que para este proyecto sea "realista y garantía de éxito" ha de contar con el Ejecutivo autonómico.

"Desde el Ayuntamiento estamos en disposición de acercar posturas", ha asegurado Velázquez, en alusión a un posible desencuentro entre el Ministerio y el Gobierno regional.

"Es llamativo que a la Junta no se le invitara a una reunión, sobre todo cuando tres días antes había existido una reunión también en el Ministerio, prácticamente con los mismos interlocutores, pero con la ciudad de Talavera, hablando del mismo tema. ¿Por qué cuando se habla de Talavera sí se invita a la Junta y cuando se habla de Toledo no se invita a la Junta? Es algo que yo no entiendo y, la verdad, que no me pudieron explicar", ha añadido.

Pese a ello, el regidor toledano ha pedido "mirar al futuro, ser optimistas y tratar de olvidar lo que ha podido pasar anteriormente", sin perder de vista que el hecho de que Toledo tenga continuidad en una línea de tren sería algo "histórico".

"No podemos dejar pasar esta oportunidad", ha terminado insistiendo.