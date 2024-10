Velázquez lamenta que "pasan los meses" y Toledo no conoce el trazado del AVE Madrid-Extremadura a su paso por la ciudad

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una too de archivo

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una too de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha lamentado que desde el Gobierno no se haya hecho aún ninguna comunicación oficial y la ciudad no conozca todavía el trazado definitivo del AVE Madrid-Extremadura, a su paso por la capital regional.

Así se ha pronunciado Velázquez este lunes a preguntas de los medios, donde ha recordado que "se anunció que en septiembre tendríamos ya anunciado el trazado definitivo".

"Estamos a 7 de octubre y lamentablemente no tenemos nada, siguen pasando los días, pasan las semanas, pasan los meses y no solamente no existe ningún anuncio, ni siquiera ninguna comunicación oficial con el Ayuntamiento", ha criticado.