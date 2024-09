Velázquez no se opondrá a la construcción de hoteles en Puy du Fou: "Estamos aquí para tratar de reactivar Toledo"

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha sido tajante este lunes y ha dejado claro que el Ayuntamiento que dirige no se opondrá a la construcción de hoteles en Puy du Fou.

"Nosotros desde el Ayuntamiento no nos vamos a oponer al crecimiento ni vamos a tratar de paralizar algo que no podemos paralizar. Es más, si la gente lo que quería era parálisis, pues no hubiera votado cambio el año pasado, hace poco más de un año. Nosotros estamos aquí para tratar de reactivar Toledo".

Preguntado por este asunto, ha recordado que la competencia es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha explicado que las cuestiones de este tipo en materia urbanística que afectan a Puy du Fou están sujetas a un plan de singular interés que tiene una tramitación específica al margen de lo que son las tramitaciones ordinarias urbanísticas que marca la LOTAU.

"Puy du Fou se tramitó vía plan de singular interés. Por eso es la Junta de Comunidades la que tiene que autorizar y está en tramitación la autorización de los hoteles", ha proseguido el alcalde.

Para dejar clara la posición del Ayuntamiento, ha argumentado que Puy du Fou "se ha demostrado que es bueno para la ciudad de Toledo".

También ha recordado que cuando Puy du Fou se planteó en la ciudad de Toledo hubo voces contrarias a que el parque temático viniera. "La inmensa mayoría de esas voces, siendo prudente porque podría incluso decir todas esas voces, hoy están de acuerdo en que Puy du Fou ha sido muy positivo para la ciudad de Toledo".

Además, ha indicado que se sabía que Puy du Fou, dentro de su plan de actuación, igual que va a incrementar los espectáculos hasta un número de 12, también contemplaba la ejecución de hoteles.

"Nosotros estamos aquí para tratar de reactivar Toledo, para que los toledanos tengan cada día más oportunidades y sin lugar a dudas un parque temático que ha generado más de 950 puestos de trabajo directos como Puy du Fou, otros 200 en la hostelería de Puy du Fou y que genera otros tantos indirectos, pues evidentemente creo que es algo muy positivo para la ciudad", ha concluido Velázquez.