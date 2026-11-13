Velázquez ofrece llevar su "experiencia de gestión" al Congreso y trasladar la "realidad" de los municipios

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Toledo, Carlos Velázquez. - PP

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Carlos Velázquez, ha ofrecido llevar su "experiencia de gestión" como alcalde de la capital regional al hemiciclo si su partido consigue gobernar en las próximas elecciones, así como también trasladar "la realidad local de los municipios" al Congreso.

Así lo ha puesto en valor este viernes durante un desayuno informativo en el Parador de Toledo, en el que ha estado acompañado por el presidente regional del partido, Paco Núñez, así como por miembros tanto de la candidatura al Congreso como al Senado de los 'populares' por la provincia toledana.

Velázquez ha sostenido que su presencia en el Congreso puede ser "una oportunidad extraordinaria" para trasladar su gestión en Toledo a la política nacional, considerando que hay "un paralelismo llamativo en lo que pasa a nivel nacional y lo que pasaba en Toledo" durante el anterior gobierno socialista de Milagros Tolón.

Para él, esta es una buena ocasión además para "sacar de la parálisis" los compromisos "tan importantes" que tiene el Gobierno central con la provincia y "llevar la voz de los toledanos a donde se deciden las cosas importantes".

En este sentido, ha considerado que no es solo necesario hablar de la financiación autonómica sino "también de financiación local" y de que a los ayuntamientos se les permita utilizar sus ahorros para "solucionar problemas".

Así, ha considerado que algunos de los aspectos "importantes y evidentes" que pondrá sobre la mesa si es elegido diputado y su partido consigue gobernar en España serán el AVE Madrid-Lisboa "con parada en Toledo y Talavera"; el nuevo cuartel de la Guardia Civil, "que es para Toledo ciudad, para la provincia y para Castilla-La Mancha"; la autovía entre Toledo y Ciudad Real; así como otras de carácter más local como el tercer carril en el Polígono o el puente sobre la A-40.

"ILUSIÓN" POR GOBERNAR ESPAÑA

Velázquez, en su primer acto de campaña tras la tradicional pegada de carteles de la pasada noche, se ha mostrado "con muchísima ilusión y muchas ganas" de afrontar una campaña electoral de un partido que "ya ha demostrado que sabe solucionar los problemas de los ciudadanos".

"Sabemos que es nuestro momento, lo asumimos con ganas pero, sobre todo, con una tremenda responsabilidad", ha aseverado, considerando que en esta legislatura "han pasado cosas que nunca antes habían pasado en España y que no pasan en ningún país europeo" y que "no pueden volver a pasar".

Para ello, ha puesto en valor el programa de Alberto Núñez Feijóo y del PP para concurrir a estos comicios, con 249 medidas ubicadas en cuatro "pilares fundamentales" para los 'populares', como son "reparar el Estado, regenerar España, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima".

Así, el candidato toledano ha abogado por tener una administración "más eficaz" y unos servicios "más fuertes", recordando la promesa de realizar una auditoría pública en sus 100 primeros días de gobierno si alcanzan la Presidencia del Gobierno, que será "exhaustiva principalmente en el Ministerio de Fomento --actualmente denominado Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--".

También ha aseverado que es el momento de "reducir estructura política y burocracia" y de tener ministros "que administren y tomen decisiones, no para contentar territorios y voluntades independentistas".

UN CONTROL "RIGUROSO" DE LAS FRONTERAS

En cuanto al pilar que trata de "reparar el Estado", ha considerado que tiene que ver con "tener un control riguroso de nuestras fronteras para que no vuelva a ocurrir absolutamente nunca lo que ocurrió en Ceuta".

"La persona de otro país que venga a trabajar, a contribuir, a ayudar, bienvenido sea. Pero el que venga a molestar a los españoles, a delinquir y a robar, expulsión inmediata. Eso está en el programa del PP y es lo que demandan los españoles", ha aseverado.

Por lo que respecta a la regeneración democrática, para Velázquez trata "fundamentalmente" de "recuperar institucionalmente España" para que "no haya un gobierno que esté metiendo continuamente mano en los jueces".

También ha destacado el compromiso de Núñez Feijóo de que una segunda prórroga presupuestaria "suponga la disolución de las Cortes". "Creo que es algo que España necesita y está por escrito", ha reafirmado.

UN REPARTO TERRITORIAL "MÁS JUSTO"

En cuanto a la idea del PP de "reunir a la nación", el cabeza de lista al Congreso por la provincia de Toledo ha considerado que hay que "derribar muros" y "tapar trincheras", considerando que la confrontación de ideas "es compatible con no confrontar personas". "Por eso es importante un reparto territorial más justo", ha incidido.

También ha recordado otras propuestas de su partido como subir las pensiones "siempre" con respecto al IPC o poner en marcha un plan de infraestructuras a 15 años con "300.000 millones" de euros para no solo "recuperar el tiempo perdido" sino también "ser vanguardia".

Igualmente ha recordado su compromiso de poner en marcha un pacto nacional del agua, opinando que es "imprescindible" y que, en el caso de Castilla-La Mancha, es "luchar de verdad por la despoblación".

En último lugar, ha manifestado que hay que derogar "inmediatamente" la Ley de Memoria Democrática y sustituirla por una ley de concordia que "ponga en valor el esfuerzo de los españoles" en la transición.

UN MILLÓN DE VIVIENDAS EN CUATRO AÑOS

En lo que respecta al último de los apartados, "recuperar la ambición y la autoestima", Velázquez cree que hay que hacerlo "construyendo un millón de viviendas en cuatro años", algo que se debe hacer, a su juicio, "de la mano del sector privado".

"Es posible. Solamente el suelo de los distintos ministerios, especialmente el de Casa 47, permitiría movilizar muchísima vivienda. Es ambicioso pero con la colaboración del resto de administraciones se puede hacer", ha reivindicado.

Viviendas, que, ha expuesto, "tienen que estar protegidas" con una ley que "garantice que, en un plazo máximo de 48 horas, los okupas estén fuera" en caso de ocupación ilegal.

Finalmente, y dentro de este apartado de tener "ambición", Velázquez se ha comprometido a que un hipotético gobierno del PP no se levantaría del sillón "hasta que no se consiga un buen acuerdo europeo" en materia agrícola.

"Tenemos que recuperar ese espíritu de defender lo importante y el campo, la agricultura y la pesca son estratégicos para España", ha señalado.

C-LM, CON "NECESIDAD DE CAMBIO"

De su lado, el presidente del PP a nivel autonómico, Paco Núñez, ha aseverado que esta campaña electoral es "probablemente, la más importante de la historia de España" y ha defendido que "si alguna tierra tiene necesidad de cambio, esa es Castilla-La Mancha".

Este viernes comienza, ha dicho Núñez, una campaña que "tiene que dejar claro algo que todos sentimos en la calle: que España no aguanta más socialismo, más mentiras, más abandono y más corrupción".

A su juicio, los comicios van a "demostrar que el PP está listo para transformar el enfado de los españoles en esperanza", asegurando que Núñez Feijóo, en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno, va a gobernar "con verdad, con valentía y con decencia".

Sobre Carlos Velázquez, Núñez ha destacado que "ha asumido un reto" y va a "renunciar aún a más cosas de su vida personal para poder dedicar todo su tiempo a la política".

Asimismo, ha enfatizado que esta es "una gran candidatura, una gran lista electoral y la mejor herramienta que tenemos para llevar a Feijóo a la Moncloa".