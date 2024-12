Velázquez pide a Tolón que reflexione y que si no va a ayudar a Toledo y está para "estorbar" y "molestar", se "aparte"

TOLEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido este viernes a la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que reflexione y que si no está para ayudar a la ciudad y está para "estorbar" y "molestar", se "aparte".

Así se ha pronunciado el alcalde a preguntas de los medios tras inaugurar el Belén del Ayuntamiento, después de que Tolón dijera este jueves al regidor toledano, sobre el AVE, que "cuando quiera reunirse con el Ministerio, estarán encantados de ver asuntos que afecten a la ciudad".

Es por ello por lo que Velázquez ha señalado que ya ha pedido diversas reuniones para mantener encuentros con el Misterio de Transportes, dos con la anterior ministra, Raquel Sánchez, y una con el ministro actual, Óscar Puente.

"El pasado 6 de noviembre se fechó esa carta, por tanto me sorprende que no sepa --Tolón-- que yo ya he pedido reunirme", ha sostenido el alcalde, para decir a la delegada del Gobierno que espera que no pase con el AVE lo mismo que ha pasado con el cuartel de la Guardia Civil.

En este sentido, ha asegurado que Tolón "ha engañado a la Guardia Civil durante más de año y medio y hoy sabemos que ese cuartel no podía estar en la Peraleda, cuando había un empeño personal por su parte para que estuviera allí. Y nosotros, desde un punto de vista técnico, lo que decíamos es que allí había problema de inundabilidad, algo que sabe todo el mundo en Toledo".

"Le vamos a pedir que ayude, que colabore, que ha sido alcaldesa durante ocho años y ahora es delegada del Gobierno. Que demuestre que puede ayudar a la ciudad con cuestiones relativas a la movilidad, que responda a cuándo van a comenzar las obras del tercer carril, algo verdaderamente importante para acabar con los atascos", ha argumentado el regidor toledano.

Así, ha apuntado que aunque desde el Ayuntamiento este año será de "tramitación fundamental" en cuanto al plan especial de infraestructuras para poner en marcha el vial de comunicación entre Toledo, Azucaica y el barrio del Polígono, "hay una cosa muy importante, que es ese tercer carril, que incluso ella, siendo alcaldesa, anunció el inicio de las obras en 2022".

Abundando en el AVE, Velázquez ha señalado que entiende que se le va a recibir por parte del Ministerio tras solicitar la reunión con el ministro y espera que el Gobierno central se manifieste sobre el trazado de este tren.