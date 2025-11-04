Velázquez reivindica avances en Toledo y anuncia un convenio para desbloquear la estación de autobuses y un maratón

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido que su segundo año de andadura como alcalde ha estado marcado por "hechos y acciones concretas" y que los anuncios realizados para este 2025 "se están cumpliendo", marcando como futuros objetivos hitos como la firma de un convenio con Junta y Diputación para desbloquear la situación de la estación de autobuses, próximos avances para la creación de una residencia de estudiantes en el antiguo edificio de la Escuela de Enfermería, una nueva ordenanza de movilidad que contemple cambios en el sistema de carga y descarga en el Casco Histórico o la creación de una prueba de maratón en la ciudad.

Así lo ha manifestado Velázquez este martes durante su primera intervención en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad, en el que se ha extendido con un discurso de alrededor de las dos horas que ha centrado en reivindicar los logros conseguidos por su equipo de Gobierno.

"Hemos afrontado todos los retos de esta ciudad sin mirar para otro lado y no era fácil. Los hechos, las acciones, son ahora la consecuencia de las palabras. Los grandes proyectos de la legislatura avanzan a buen ritmo", ha manifestado.

(Seguirá ampliación)