Velázquez resta importancia a su enfrentamiento con Tolón: "Lo importante sería enfrentarnos en las municipales"

El alcalde de Toledo y candidato del PP al Congreso de los Diputados en la provincia, Carlos Velázquez - PP

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo y candidato del PP al Congreso de los Diputados en la provincia, Carlos Velázquez, ha restado importancia a que vaya a enfrentarse a la ministra de Educación, Milagros Tolón, en las elecciones generales del 29 de noviembre al encabezar ambos la listas de 'populares' y socialistas a la Cámara Baja. "Lo importante sería poder enfrentarnos en mayo del año que viene en las elecciones municipales en la ciudad", ha añadido.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Velázquez ha afirmado que entre el PSOE y el PP de Toledo "hay una brecha tremendamente grande". "Ellos no saben siquiera quién va a ser todavía su candidato y por eso están tratando de hacer una política como no se conoce en la oposición del Ayuntamiento de Toledo, criticando absolutamente todo sin reconocer absolutamente ninguna de las cosas que se están haciendo por la ciudad".

"Hoy Toledo es una ciudad que ha vuelto a ser un referente en muchos ámbitos, ha salido de la parálisis y es ejemplo dentro y fuera de España", ha manifestado, para agregar que "hoy Toledo está cumpliendo con aquello que nos comprometimos, que es recuperar aquella influencia que nunca debió perder como capital de Castilla-La Mancha. Y eso es algo que les duele".

Sobre su candidatura, ha señalado que no es una cuestión de personas sino de modelos por lo que ve necesario "derribar el muro" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha levantado entre los españoles para abrir "puertas y ventanas" y que "nos podamos entender y podamos dialogar". "No somos tan distintos como piensa Pedro Sánchez".

"Pedro Sánchez está encantado con la estrategia de la crispación, del enfrentamiento y del odio. Y es algo que yo rechazo profundamente y he rechazado desde que di el primer paso en política. Si estoy en política precisamente es porque creo que nos podemos entender porque no somos tan distintos en España", ha subrayado.

Es por ello por lo que se ha mostrado "lleno de ilusión" y ha dicho que para lo que el PP de Castilla-La Mancha y de Toledo va a trabajar es para conseguir "todos los escaños posibles porque es completamente necesario y es imprescindible porque España se la juega y estamos viviendo el más decisivo seguramente en la historia de nuestra democracia".

LOS ESTATUTOS DEL PP

Respecto a la limitación en los estatutos del PP que impide que alcaldes de municipios con más de 20.000 habitantes puedan ser también al tiempo parlamentarios en el Congreso de los Diputados, Velázquez ha explicado que existe una herramienta en los mismos que habilita al presidente del partido y al Comité Ejecutivo Nacional facilitar que estos regidores puedan ser candidatos.

Sobre cómo se ha gestado su candidatura, el también presidente provincial del PP ha afirmado que "estas cosas suceden". "No voy a desvelar cuáles son los intríngulis del partido, pero efectivamente dio la casualidad que hace pocos días el presidente nacional estuvo aquí en la ciudad de Toledo y evidentemente como andamos todos con poco tiempo, siempre se aprovecha el tiempo que tenemos para todo".

Con todo, ha reiterado que ha sido el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que le ha pedido que sea candidato: "Esto es como un seleccionador nacional cuando llama a un jugador de fútbol y le convoca para la selección nacional (...) no conocemos a ninguno que haya dicho que no, ¿verdad?".