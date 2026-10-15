Velázquez ve llamativo que Tolón sea 'número uno' por Toledo cuando "ha pasado sin pena ni gloria como ministra"

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la presentación del Campeonato Ciudades Patrimonio de la Humanidad. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, ha visto llamativo que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, vaya a encabezar la candidatura del PSOE por la provincia de Toledo al Congreso en las elecciones generales cuando "ha pasado sin pena ni gloria como ministra" del Gobierno de España.

"Por lo que se la va a recordar es por haber presentado el peor informe PISA de nuestra historia", ha afirmado el regidor toledano a preguntas de los medios este jueves en el acto de apertura de la XXI Feria del Libro de la capital regional.

También, ha añadido, por "esos 300 millones que tenían que ser para Educación y se transfirieron al gabinete del presidente en Moncloa y, sobre todo en Toledo, por no haber movido un dedo para contribuir junto con la Junta y con el Ayuntamiento a tener ese gran pabellón multiusos que tanto necesita la ciudad".

No obstante, lo que más le llama la atención al presidente provincial del PP es que a Milagros Toledo en Toledo "no la quieren ni los suyos". "Incluso en el Comité Provincial fue la menos votada y hubo otras opciones más votadas que ella para ir la 'número uno'", ha agregado.

"Por lo tanto, creo que a nadie le puede sorprender si el PSOE en Toledo saca el peor resultado en unas generales en toda la historia de nuestra democracia", ha sentenciado el alcalde capitalino.