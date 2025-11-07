La venta de turismos y furgonetas usados sube un 9% en C-LM en octubre hasta los 14.425 vehículos, según Ancove

TOLEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La venta de turismo y furgonetas usados ha subido en Castilla-La Mancha un 9% en octubre, respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 14.425 vehículos, según la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Del total, 12.549 fueron turismos, que crecen un 9,1% en tasa interanual, y 1.876 comerciales ligeros, con un ascenso del 8,1%.

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha crecido en el mes un 1,9% de media en España; los turismos, igualmente el 1,9%, y los comerciales ligeros, el 1,5%. Solo Toledo registra subidas en las ventas, con descensos en las otras cuatro provincias de la Comunidad.

En los 10 primeros meses del año se han transferido en la comunidad un 4,1% más de vehículos de ocasión que hace un año; en total, 114.266, de los que 98.844 fueron turismos, que suben un 3,9%, y 15.422 furgonetas, con un alza del 5,3%.

MERCADO NACIONAL

A nivel nacional, las ventas de vehículos de ocasión (turismos más comerciales ligeros) crecen un 1,9% en octubre respecto al mismo mes del año pasado, en total 244.793 unidades. Las de turismos alcanzan los 210.332 coches, con un incremento del 1,9% en el mes, y 34.461 comerciales ligeros, cuyas ventas suben el 1,5% en octubre.

En los diez primeros meses de 2025 se han comprado 2.112.922 vehículos de segunda mano; un 4,9% más que en el mismo periodo del pasado año. De ellos, 1.809.431 han sido turismos, que aumentan el 4,9% respecto al mismo periodo del año pasado, y 303.491 furgonetas, con un incremento de la compras del 4,8%.

Este mes vuelven a despuntar los turismos entre 2 y 3 años, con una subida cercana al 13%. Los peores registros se producen en las unidades de 1 y 2 años y de 6 a 10, que caen en comparación con octubre de 2024. Los más antiguos, que superan los 10 años, han crecido por encima de la media.

En el acumulado del año, el segmento de 2 a 3 años se coloca en cabeza, con un aumento del 14,5%, y los de 3 a 5 años, con un 9%. El único que cae es el de 1 y 2 años y los más antiguos se alinean con el crecimiento medio.

Las furgonetas de 2 a 3 años son, igualmente, las que mayor crecimiento tienen, casi el 26%, frente a los segmentos de menos de un año, de 3 a 5 y de 6 a 10, cuyas compras caen en relación con octubre de 2024. Las de más edad han tenido también un mayor crecimiento que la media del mercado.

Las ventas de diésel y gasolina siguen cayendo y los eléctricos obtienen la mayor subida del mes, cerca del 60%, y 3.190 coches adquiridos. Tras ellos, los híbridos enchufables de gasolina suben el 48% con 4.853 coches.

La subida del 1,9% se ha repartido de forma desigual, con descensos en 13 comunidades autónomas, y crecimientos concentrados en Madrid, Castilla-La Mancha, Catalunya y La Rioja. Las mayores caídas se dan en octubre en Baleares y la Comunidad Valenciana.