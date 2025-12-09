Una de las víctimas retira su acusación en el caso de las tres personas juzgadas por agresión sexual en Chinchilla

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una de las víctimas del juicio contra dos hombres y una mujer acusados de un delito de abuso sexual de menores en el municipio albaceteño de Chinchilla ha retirado su acusación particular en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial. En un principio, su abogada había presentado cargos contra una tercera presunta participante que habría consentido el delito, hecho que la Fiscalía no había incluído en su escrito. Por ello, la encausada recibirá una sentencia absolutoria.

Los hechos, según la Fiscalía, ocurrieron entre la primavera de 2017 a enero de 2018, cuando tres menores de edad sufrieron tocamientos en un bar del municipio por parte de uno de los acusados en presencia y con el consentimiento del padre de dos de ellas. La prima de las dos hermanas, quien ha retirado la acusación, ha declarado durante el juicio que el presunto agresor nunca la tocó y que no vio que se lo hiciera a las otras dos menores, contradiciendo el escrito de la acusación fiscal.

No obstante, las otras dos víctimas han declarado que sí padecieron tocamientos "por encima de la ropa" y que su padre en alguna ocasión fue testigo de ello. También han reconocido que el presunto agresor les daba pequeñas cantidades de dinero, pero no a cambio de poder abusar de ellas, si no para comprar golosinas.

Una de las víctimas ha detallado que el agresor la manoseó en varias ocasiones y que llegó a morderle una vez la mejilla cerca de la boca. Aunque no ha concretado si fue con fines sexuales, sí ha asegurado que lo consideró actos impropios por parte de un adulto con las hijas menores de un amigo suyo.

La Fiscalía solicitó en su escrito cinco años de prisión para el agresor y para el padre seis años de cárcel. Además, también ha pedido para ambos una orden de alejamiento de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros para cada una de las menores.

El juicio continuará este miércoles en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete con la declaración de los dos acusados.