Visto bueno a la firma del convenio del nivel acordado de dependencia entre C-LM y Gobierno que alcanza los 80 millones

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno este martes a la firma del convenio sobre el nivel acordado en el ámbito de la dependencia para 2025, entre la Administración General del Estado y el Ejecutivo regional, que contempla 80 millones de euros, a repartir al 50 por ciento --40 millones-- entre cada administración.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa tras la reunión la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha señalado que el expediente aprobado es "muy importante" pues "viene a recuperar la dignidad de las políticas sociales en dependencia que en su momento, en el 2012, el Gobierno del Partido Popular decidió recortar" eliminando ese nivel acordado.
Un nivel acordado que, como ha detallado, se recuperó en el 2021 con una financiación de 32 millones de euros --16 millones de euros por cada administración-- y en el 2025 se va a firmar por un poco más de 80 millones de euros, "lo que significa un incremento importante, sustancial".
El convenio, atiende a 80.000 personas que están en Castilla-La Mancha situación de dependencia y da respuesta a más de 100.000 prestaciones que se están llevando a cabo, "beneficiando directamente a los servicios, a los apoyos, a la atención que se le da a ciudadanía cuando entra en ese estado de dependencia".
"No solamente hablamos de cifras, no solamente hablamos de la importancia del convenio sino que hablamos de vidas reales, hablamos de personas", ha detallado Bárbara García Torijano, quien, no obstante, ha reseñado que pese a ser una "importante" cantidad presupuestaria "no es suficiente".