Vox abandona la Junta de Gobierno de Puertollano y el alcalde lamenta ser "la persona a destruir" a un año de elecciones

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Puertollano, Félix Canal. - VOX

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 13 (EUROPA PRESS)

El concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), Félix Canal, ha anunciado este lunes que su formación ha abandonado la Junta Local de Gobierno en el Consistorio, un órgano del que ha formado parte desde el principio de la legislatura tras aceptar la propuesta inicial del alcalde 'popular', Miguel Ángel Ruiz.

El primer edil por su parte, asegura que este movimiento no afectará a la gobernabilidad, aunque ha lamentado que se haya convertido en "la persona a destruir" por la oposición, desde el prisma político, a un año de la cita electoral.

En rueda de prensa celebrada este lunes, Félix Canal ha subrayado que esta decisión atiende a una motivación "personal" de carácter "ético", y que detrás ella no hay un trasfondo electoral ni ninguna imposición de su partido, tras su rechazo a la propuesta del presupuesto 2026 que el equipo de Gobierno del PP pudo sacar adelante con la abstención de IU.

Canal ha recordado que Vox aceptó el ofrecimiento del alcalde para formar parte de la Junta Local de Gobierno al considerar que "sería bueno" para el municipio y que podría así fiscalizar las inversiones y partidas presupuestarias reflejadas en los presupuestos municipales.

Ahora la situación ha cambiado, ha explicado Canal. El giro en la relaciones con el equipo de gobierno del PP se produjo en las negociaciones para la aprobación de los presupuestos 2026 tras constatar la "falta de voluntad de negociación" con Vox, rompiendo así con el principio de "lealtad institucional".

Para Canal, el abandono de la Junta de Gobierno Local, a la que no acude desde hace varias semanas, atiende a una cuestión de coherencia, ya que tendría que asistir a reuniones en las que se aplican presupuestos que no han sido apoyados por la formación. "No me parecería ético recibir remuneración por estar en una mesa en la que me limitaría a decir que no a todo", ha recalcado.

En todo caso el edil ha aclarado que esta decisión "no supone ruptura de ningún acuerdo porque nunca hubo ninguno, como ha dejado claro el propio alcalde en numerosas ocasiones", pero sí supone una postura "lógica", tras constatar que "no se buscó el apoyo de Vox para la aprobación de los presupuestos".

En este contexto ha asegurado que esto no significa que haya "revanchas" ni que a partir de ahora Vox se límite a votar "a todo en contra". "Daremos nuestro voto favorable o en contra en función de nuestro análisis", ha insistido, al tiempo que ha descartado injerencias de la cúpula de Vox o intereses electoralistas a la hora de tomar esta determinación.

EL ALCALDE, "PERSONA A DESTRUIR"

De su lado, y a preguntas de los periodistas, al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que la decisión de Vox no afectará en absoluto a la gobernabilidad del Consistorio, aunque ha reconocido que el anuncio de Canal era "esperado" en tanto que llevaba varias semanas sin acudir a las reuniones de la Junta Local de Gobierno sin justificar claramente el motivo.

En todo caso, Ruiz ha asegurado que el equipo de Gobierno del Partido Popular seguirá gobernando con "total transparencia" desde la Junta Local de Gobierno, y ha achacado la decisión de Canal a factores "personales y políticos" que ha contextualizado en sus recientes "alianzas" con Izquierda Unida y PSOE en el seno de la Corporación.

Ante la posibilidad de que Vox ejecute un bloqueo sistemático de las iniciativas de un gobierno con minoría en el Pleno, Ruiz sospecha que este cambio de política de Vox consolide la estrategia de que "la persona a destruir es el alcalde y el equipo de Gobierno" a un año de las elecciones, por lo que ha reconocido que "habrá que hilar muy fino" para sacar adelante cuestiones como los presupuestos municipales del próximo ejercicio.

En todo caso, espera que los partidos políticos de la oposición sean consecuentes y "responsables" con los importantes proyectos que aguardan a la ciudad de Puertollano, y que supondrán, ha recordado, la movilización de decenas de millones de euros.