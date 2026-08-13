Vox afirma que el Sescam contrata médicos extracomunitarios sin títulos homologados

Archivo - El diputado autonómico de Vox, Iván Sánchez. - VOX - Archivo

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, Iván Sánchez, ha denunciado que el Sescam contrata a médicos extracomunitarios sin títulos homologados "para paliar la descapitalización y el éxodo de facultativos que sufre la región por culpa del abandono del PSOE a la sanidad pública regional que sitúa a Castilla-La Mancha a la cabeza del déficit de profesionales cualificados".

Según ha advertido en nota de prensa, Castilla-La Mancha presenta la tasa más baja de médicos colegiados de toda España, "un dato alarmante al que se le suma una práctica cada vez más extendida por parte de la Consejería de Sanidad para cubrir las vacantes: la contratación masiva de médicos extracomunitarios que ejercen sin la homologación del título o sin la especialidad oficialmente reconocida en el sistema español".

Sánchez ha recordado que desde septiembre de 2025, Vox ha registrado más de una decena de preguntas dirigidas al Gobierno regional socialista para esclarecer la situación de estos profesionales. Fruto de ello, afirma, la Junta ha reconocido que un total de 167 médicos trabajan en el Sescam sin haber aprobado el MIR a fecha 1 de mayo de 2026, la mayor parte de ellos en la provincia de Toledo.

Por provincias, 26 trabajan en Albacete, 42 en Ciudad Real, 16 en Cuenca, 25 en Guadalajara y 58 en Toledo con un título obtenido fuera de España, "sin haber realizado el MIR y sin contar con una especialidad oficialmente reconocida, mientras miles de médicos españoles afrontan una de las carreras más exigentes con formación especializada y MIR".

El portavoz ha enfatizado que el déficit de médicos del Sescam no puede solucionarse recortando los estándares de exigencia, ni rebajando los requisitos de formación y homologación. "Hacerlo supone poner en riesgo directo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes".