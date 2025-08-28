Vox alerta de que bodegas de Méntrida se desmarcan de la Ferial del Vino en protesta por el mal estado de los caminos

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en Méntrida ha alertado de que las principales cooperativas y bodegas de Méntrida han anunciado que no participarán en la próxima Feria del Vino, una decisión "dolorosa" que según argumentan responde al "lamentable estado de los caminos rurales" del municipio, en muchos de los cuales "ni con tractor se puede circular" desde la dana de 2023.

Haciéndose eco de un comunicaco conjunto, Vox argumenta que la Cooperativa Nuestra Señora de la Natividad, Bodegas Villamiel, Bodegas Garva, Bodegas Jiménez Landi y Bodegas El Mentridano "denuncian que los caminos están cortados por zanjas y socavones, que los agricultores sufren averías y rodeos de kilómetros para llegar a sus fincas y que la vegetación invade los márgenes hasta hacer imposible la circulación".

Con esta premisa, desde Vox se arrogan el hechjo de ser "el único grupo municipal que ha presentado iniciativas para resolver este problema", aglo que no ha hecho el resto de la oposición según su punto de vista.

El portavoz de Vox, Javier Colino, documenta en nota de prensa cómo el 21 de noviembre de 2024 presentó una moción para la limpieza de cauces con riesgo de inundación, aprobada en el pleno del 28 de noviembre.

Iniciativas que se sucedieron el 10 de abril, con una propuesta de cara a la conservación de caminos y cauces; y una más el 31 de julio, cuando se aprobó una modificación de crédito del presupuesto con un suplemento de 47.000 euros para estos trabajos.

Para Colino, el origen de los problemas está en "los cauces sin limpiar y los caminos destruidos"; y tras analizar la situación concluye que "la inmensa mayoría de los daños en los caminos son consecuencia directa de la mala gestión de los cauces de los arroyos".

"El agua desborda, erosiona los márgenes y arrasa los caminos. Y como el Ayuntamiento no limpia ni encauza, cada dana repite el desastre", apunta Colino. "Méntrida no merece excusas. Méntrida merece respeto. Respeto a sus agricultores, a sus bodegas y a su tierra. Sin cauces limpios no hay caminos, sin caminos no hay vendimia, y sin vendimia no hay futuro para el vino de Méntrida".