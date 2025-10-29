Vox confía en agotar la legislatura en las diputaciones de Ciudad Real y Toledo, donde gobierna con el Partido Popular

Jornada nacional de trabajo de Vox con sus diputados provinciales en Ciudad Real - EUSEBIO GARCÍA/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha expresado su confianza en que las coaliciones de gobierno con el Partido Popular en las diputaciones de Ciudad Real y Toledo completen la legislatura sin sobresaltos, pudiendo llegar hasta mayo de 2027 sin fracturas.

Así lo ha manifestado este miércoles la portavoz de Vox en la Diputación de Ciudad Real y vicepresidenta primera de la institución provincial, María Jesús Pelayo, a preguntas de los medios, durante el primer Encuentro Nacional de Diputados Provinciales de Vox, celebrado en Ciudad Real con la participación de los 42 representantes provinciales que el partido tiene en toda España.

Al hacer balance del ecuador de la legislatura respecto a las diputaciones que gobiernan en Castilla-La Mancha, la portavoz ha calificado de "positivo" el funcionamiento de las coaliciones tanto en Ciudad Real como en Toledo.

"Las coaliciones no son fáciles, pero los acuerdos a los que llegamos se están cumpliendo. Es verdad que muchas veces hay que volver a sentarse y renegociar, pero a día de hoy el balance es bastante positivo", ha asegurado.

Pelayo ha avanzado que los próximos meses serán "cruciales" con la aprobación de los presupuestos provinciales, momento en el que Vox volverá a sentarse con sus socios del Partido Popular para "garantizar que se llevan a cabo todas las políticas que nos planteamos al principio y que están teniendo un buen resultado".

Preguntada por la situación en los ayuntamientos donde Vox también gobierna en coalición, la portavoz ha admitido que en algunos casos los pactos se han roto, como es el ejemplo de Ciudad Real capital o Bolaños de Calatrava, pero ha defendido que esa decisión se toma solo cuando "no se cumplen los compromisos".

"En las diputaciones de Ciudad Real y Toledo, a día de hoy, se está cumpliendo todo lo que firmamos y no hay ningún problema", ha reiterado.

En este sentido, ha confiado en que ambas coaliciones puedan agotar la legislatura hasta 2027, aunque ha reconocido que la posibilidad de romper está siempre sobre la mesa, en alusión a la necesidad de mantener la vigilancia y el equilibrio en los gobiernos compartidos.

"De momento, las coaliciones funcionan correctamente, con las pequeñas cosas que suelen suceder en los gobiernos de coalición", ha afirmado.

LAS DIPUTACIONES, "INSTITUCIONES VITALES" PARA VOX

Por otro lado, Pelayo ha subrayado que las diputaciones son para Vox "instituciones vitales y esenciales", porque son las que "llegan a todos y cada uno de los municipios de España".

En el caso de la provincia de Ciudad Real, ha señalado, la despoblación y la extensión territorial exigen políticas eficaces que "defiendan lo nuestro: nuestros territorios, las familias, el campo, la cultura y la naturaleza, pero sobre todo una gestión responsable del dinero público".

La vicepresidenta ha advertido de que "hay que tener mucho cuidado cuando se gestiona dinero público, que es el dinero del contribuyente que se levanta cada mañana, se esfuerza y trabaja".

Por ello, ha insistido en la necesidad de reducir la presión fiscal y de "destinar los recursos de las diputaciones a acciones que tengan retorno y que supongan una oportunidad para los municipios".

Pelayo ha defendido que la labor de Vox en las diputaciones se centra tanto en gobernar allí donde comparte responsabilidades con el PP como en vigilar el cumplimiento de los pactos firmados.

"Hacemos políticas que revierten sobre el territorio, que siguen los criterios del proyecto de Vox, y velamos para que los acuerdos de coalición se cumplan", ha afirmado.