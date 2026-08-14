Vox critica el estado de la red autonómica de carreteras de C-LM y acusa a la Junta de falta de inversión

El diputado de Vox, Francisco Cobo. - VOX
TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cobo, ha criticado este viernes el estado de mantenimiento de la red autonómica de carreteras con motivo del inicio de la Operación Salida de agosto.
"Miles de familias van a circular por nuestras carreteras este fin de semana en unas condiciones lamentables con un precario mantenimiento del firme, socavones, asfaltos desgastados, arcenes sucios y cunetas sin desbrozar por culpa del abandono del PSOE tras años de promesas incumplidas", ha declarado Cobo, según ha trasladado Vox por nota de prensa.
El parlamentario regional ha apuntado contra la gestión del Gobierno autonómico encabezado por el presidente Emiliano García-Page, asegurando que es el único presidente autonómico que no ha inaugurado ni un solo kilómetro nuevo de autovía autonómica en sus casi 12 años al frente de la Junta, "a pesar de los anuncios, maquetas y fotos electorales".
Asimismo, ha relacionado la "voracidad fiscal" en la región, "frente al escaso retorno en servicios e infraestructuras públicas".
"Page sangra a impuestos a los castellanomanchegos, pero luego es incapaz de garantizar unos mínimos de seguridad en el asfalto. El abandono de las cunetas, además del peligro evidente para la circulación, supone un riesgo añadido de incendio en plena época estival", ha remarcado Cobo.
El diputado ha concluido anunciando que Vox exigirá en el inicio del curso político en las Cortes regionales la puesta en marcha de un plan de choque de conservación y asfaltado de la red secundaria de Castilla-La Mancha, así como la ejecución de las infraestructuras viarias comprometidas y "sistemáticamente guardadas en un cajón por Page".