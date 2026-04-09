Vox denuncia la situación del colegio de Cedillo del Condado con "importantes carencias" de infraestructuras y espacios

Colegio público de Cedillo del Condado. - VOX

TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Toledo ha denunciado la "grave" situación que atraviesa el colegio público 'Nuestra Señora de la Natividad' de Cedillo del Condado, aseverando que alumnos y docentes soportan desde hace años "importantes carencias de infraestructuras y espacios".

El presidente provincial de Vox, Daniel Arias, ha visitado el centro educativo junto a los concejales de la formación en el municipio, Ángel Fernando López y Óscar Alcántara, para comprobar de primera mano las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa, según ha informado el partido en nota de prensa.

Durante la visita, Arias ha lamentado el "incumplimiento" de los compromisos adquiridos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recordando que durante la pasada campaña electoral de 2023 anunció la construcción de un nuevo colegio en la localidad.

"La situación es insostenible. Estamos hablando de un centro en el que los alumnos pasan horas en barracones, sin espacios adecuados para los estudiantes y con instalaciones completamente desbordadas. Es inadmisible que García-Page someta a los niños a estas condiciones impropias de una región española", ha señalado Arias.

Desde Vox han subrayado que la falta de infraestructuras ha obligado a eliminar espacios esenciales como la biblioteca y ha generado situaciones inauditas como que los alumnos tengan que comer en las propias aulas debido a la falta de espacio en el comedor escolar.

Asimismo, Arias ha denunciado la falta de mantenimiento del edificio actual, que presenta "deficiencias estructurales" como goteras, humedades y filtraciones.

Por todo ello, Vox ha afeado a García-Page "un nuevo incumplimiento socialista" y ha exigido al Gobierno regional que actúe "de manera inmediata" para dar solución a esta situación y cumplir con los compromisos adquiridos con los vecinos de Cedillo del Condado, garantizando unas condiciones dignas para los alumnos y el personal educativo del municipio.