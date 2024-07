Vox exige la comparecencia de la consejera de Igualdad en las Cortes para dar explicaciones sobre agresiones sexuales

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha exigido la comparecencia de la consejera de Igualdad, Sara Simón, en las Cortes de Castilla-La Mancha para dar explicaciones sobre "la cantidad" de agresiones sexuales que se han cometido en la región durante el año 2023.

"Más de 700 agresiones. Eso significa que son dos agresiones sexuales al día. Es un dato muy preocupante" y demuestra, a juicio de su portavoz, Iván Sánchez, que algo está "fallando".

En rueda de prensa en las Cortes autonómicas, el diputado de Vox ha informado de que su grupo parlamentario ha registrado iniciativas para exigir a la consejera de Igualdad que acuda a las Cortes a comparecer y dar explicaciones de qué es lo que se está haciendo con el dinero que tiene su consejería.

"No puede ser que cada año se inviertan más millones de euros en una consejería que, como estamos viendo, no sirve para absolutamente nada". "Cada año aumentan las agresiones y les repito, dos agresiones por día en Castilla-La Mancha, no sé ustedes, pero a mí me parece una auténtica aberración", ha continuado el parlamentario de Vox.

Por ello, ha dicho, el partido de Santiago Abascal quiere que la consejera de Igualdad venga al parlamento y dé explicaciones de qué es lo que está haciendo su consejería y en qué está empleando el dinero de todos los castellanomanchegos.

La de Igualdad, ha dicho, es una consejería que quiere hacer muchas cosas pero que, como se está viendo, "están haciendo cosas inservibles" como "hacer servilletas o dar clases de zumba". A su entender, "hacer cosas de esas distan muchísimo de lo que realmente se puede hacer para combatir esas agresiones o esa violencia".

Sin embargo, para Vox, lo que habría que hacer es "poner todos los dispositivos y todos los medios a disposición de las personas que sufran agresiones y controlar más qué es lo que se hace y educar".

"Hay un problema de educación en el que hay que incidir muchísimo porque se va mucho, como le digo, a las cosas superfluas y no se ahonda en lo verdaderamente importante que es la educación de la gente para no agredir a otra persona ya sea una mujer o sea un hombre".