Vox llevará a las Cortes una iniciativa para defender el olivar y el sector de los frutos secos de C-LM

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, en atención a medios. - VOX C-LM

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha anunciado este jueves que registrará una iniciativa para la defensa y el fomento de los sectores agrarios del olivar y de los frutos secos en la región.

Moreno, durante la inauguración de una feria en Talavera de la Reina, ha destacado la importancia de ambos sectores para la economía regional y nacional, subrayando que "son pilares de nuestro sector primario y de la economía rural, además de un elemento clave para la fijación de población y el desarrollo de nuestros pueblos".

Durante su visita, ha puesto en valor el papel regional en el desarrollo de estos cultivos, especialmente en el caso del pistacho, donde la región se ha consolidado como líder nacional en superficie y producción, ha informado Vox en un comunicado.

Sin embargo, Moreno ha advertido que los agricultores se enfrentan a graves dificultades que amenazan la rentabilidad de sus explotaciones, como el incremento de los costes de producción, la burocracia, la competencia desleal de terceros países o la falta de relevo generacional.

Entre las propuestas de la iniciativa se incluyen reducir la burocracia, ampliar las ayudas a las explotaciones afectadas por el aumento de costes y la sequía, fomentar el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al campo, así como promover el consumo de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha en las administraciones públicas.

Asimismo, la iniciativa plantea reforzar la promoción exterior de los productos agroalimentarios, incentivar fiscalmente a las empresas que adquieran productos agrícolas nacionales y defender al sector frente a acuerdos comerciales internacionales que perjudiquen a los productores españoles.