Vox C-LM celebra la retirada de la reforma del Estatuto: "Este paso atrás del PSOE constata nuestra victoria política"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha celebrado la decisión del PSOE de retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la tramitación en el Congreso y ha afirmado que "este paso atrás del PSOE es la constatación de la victoria política de Vox en la defensa de los recursos públicos de los castellanomanchegos". "Lo conseguimos".

Moreno ha señalado que esta retirada confirma que las advertencias de Vox eran certeras: "el único propósito de Emiliano García-Page era encarecer el gasto político y aumentar el número de diputados". "Lo hemos conseguido. Hemos frenado el gasto superfluo que pretendían imponer. Hemos ahorrado muchos millones de euros a los castallanomanchegos. Ese dinero debe ir a los hospitales y a los colegios, no a las Cortes.".

"El PSOE nos da la razón y demuestra lo que venimos denunciando desde el primer día: a Page no le importa el agua, ni la financiación, ni la sanidad, ni el campo, ni la educación. Solo quería más sillones y más sueldos. Como su trapicheo de despachos con el PP ha saltado por los aires, tira a la basura todo el texto", ha aseverado Moreno, mediante un comunicado.

Asimismo, ha destacado que del tono y las declaraciones de Sergio Gutiérrez se desprende que el PSOE da por terminada su etapa al frente de la Junta y asume su próxima derrota electoral: "al ver que no iban a poder repartirse el pastel de los diputados han preferido recoger cable y huir. Es la demostración de un político agotado, que solo entiende las instituciones como una agencia de colocación".

"En Vox nos alegramos de la retirada de esta reforma innecesaria, partidista y hecha a la medida de los intereses del PSOE. Los castellanomanchegos no necesitan más diputados; necesitan más médicos en sus centros de salud, más policías en sus calles, acceso a la vivienda para los jóvenes y ayudas reales para nuestros agricultores", ha aseverado Moreno.