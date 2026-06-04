Vox muestra su "inmensa alegría" por participar en el Corpus de Toledo, el día en el que "el Señor pasea por las calles"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de C-LM, David Moreno. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha mostrado la "inmensa alegría" de su partido por poder participar en la celebración del Corpus Christi de Toledo, el día en que "como cristianos" conmemoran el momento en el que "el Señor pasea por las calles".

Moreno, en declaraciones a los medios previas a la celebración de la misa y procesión del Corpus Christi de la capital regional, ha destacado que este "es el día grande de Toledo, el día grande de nuestra región" y por ello acuden a celebrarlo.

"Es el día en el que le damos gracias --a Dios-- de una forma directa, con su presencia, por todos los bienes y todas las bondades", ha señalado, destacando también la coincidencia de esta celebración tanto con el octavo centenario de la Catedral toledana como con la visita del Papa León XIV a España.

"Por tanto, es una festividad del Corpus un poquito más grande, si cabe, todavía que otros años, por lo que nos sentimos muy alegres, muy contentos y es un honor para todos nosotros", ha concluido.