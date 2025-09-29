Vox pedirá aumentar los medios para detectar de forma temprana la EPOC con una proposición no de ley en Cortes de C-LM

Archivo - El parlamentario de Vox Iván Sánchez en el pleno. - CORTES - Archivo

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox va a registrar una proposición no de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Gobierno regional aumente el personal y el material para que los centros de salud puedan diagnosticar y detectar de forma temprana la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

"Estamos viendo que cada vez hay más gente con diferentes tipos de asmas, y cada vez hay más gente con problemas respiratorios. Hace falta detectarlos cuanto antes para poder poner solución y que no sean enfermedades", ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez.

"Tenemos que recuperar niveles óptimos de atención sanitaria, invertir más en innovación e investigación y potenciar y visibilizar las enfermedades como la EPOC", ha terminado añadiendo el parlamentario de Vox.