Vox pedirá en las Cortes de C-LM presencia "suficiente e inmediata" de auxiliares técnicos educativos en toda la región

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha anunciado que su formación ha registrado una Proposición No de Ley para exigir que la Junta de Comunidades garantice la presencia suficiente e inmediata de auxiliares técnicos educativos (ATE) en todos los centros escolares de Castilla-La Mancha.

"No se puede hablar de inclusión si faltan los recursos humanos que hacen posible esa inclusión", ha señalado, reclamando que "todas las plazas necesarias se cubran de forma urgente y transparente".

Moreno, que según informa el partido ha ofrecido una rueda de prensa, ha denunciado en otro orden de cosas el abandono del campo castellanomanchego, víctima --ha dicho-- de "las políticas ideológicas de Bruselas que Page aplica sin rechistar".

De ahí que haya insistido en la necesidad de defender al agricultor y al ganadero "frente a la burocracia y los ataques ideológicos".

"El campo castellanomanchego está siendo asfixiado por las políticas ideológicas y burocráticas de Bruselas, que el señor Page aplica sin rechistar. Mientras los agricultores y ganaderos luchan cada día por sobrevivir, el Gobierno autonómico se dedica a poner trabas, impuestos y más papeleo" ha criticado.