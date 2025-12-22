Vox pide a Tolón que tenga en cuenta las necesidades educativas de Castilla-La Mancha

El diputado regional de Vox y portavoz de Educación, Luis Blázquez - VOX

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Vox y portavoz de Educación, Luis Blázquez, ha solicitado a la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que no se olvide de las necesidades educativas de Castilla-La Mancha y de la situación que atraviesan los colegios de la región.

Blázquez ha recordado que, aunque las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas y no dependen directamente del Ministerio, el Gobierno de España puede y debe ejercer un papel de apoyo, coordinación y respaldo a los territorios, especialmente a aquellos que, como Castilla-La Mancha, "arrastran carencias estructurales en sus colegios e institutos".

En este sentido, el parlamentario regional ha exigido a Tolón "que haga gala de su condición de castellanomanchega y del conocimiento de la realidad regional que tiene de primera mano", y utilice su posición en el Gobierno para ayudar a mejorar la situación de los centros educativos y atender las demandas de docentes, alumnos y familias, según ha informado la formación en nota de prensa.

Asimismo, Blázquez ha advertido de que las disputas internas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Emiliano García-Page, y especialmente entre éste y la propia Tolón "no pueden ni deben perjudicar a los vecinos de Castilla-La Mancha", y ha reclamado que "la educación quede al margen de enfrentamientos políticos que solo generan bloqueo y abandono institucional".