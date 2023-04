Vox propone una economía productiva "real", fomentar el turismo con un organismo especifíco y cuidar la imagen de Cuenca

CUENCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Alcaldía de Cuenca, Rafael Rodríguez, considera que la ciudad necesita volver a tener "una economía productiva real" ya que en los últimos diez a veinte años se ha ido "degradando" y "frenar la sangría del cierre de empresas", así como fomentar su turismo con un organismo específico y cuidar la imagen que ofrece a los visitantes y vecinos.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha desgranado así las que considera las propuestas inmediatas que la ciudad necesita y busca ofrecer su formación de cara a las elecciones del mes de mayo, donde el empleo, y poder evitar que los jóvenes tengan que buscar sus oportunidades fuera de Cuenca, figuran en el primer lugar entre los asuntos a abordar.

"En una ciudad en la que la gran mayoría se tiene que ir fuera de ella para encontrar trabajo, no hay que ser muy listo para saber cuál es el futuro de esa ciudad a medio y corto plazo", ha apuntado, convencido de que también hay que "revitalizar los polígonos industriales" e intentar atraer inversiones, creando empresas y manteniendo las ya existentes.

En este sentido, Vox propone crear un organismo de promoción del emprendimiento desde el Ayuntamiento, en coordinación con CEOE-Cepyme Cuenca, a fin de "crear las condiciones para que se creen empresas y no muera el comercio local, y traer nuevas empresas y emprendedores". Para ello, defiende el modelo de declaración responsable que tienen ya ciudades como Madrid, que permite "crear una empresa en 24 horas y ponerla en funcionamiento".

Además, Rafael Rodríguez opina que hay que afrontar "uno de los puntos importantes que tiene la ciudad" como es el turismo, y aquí también aboga por crear un organismo público-privado entre el Ayuntamiento y, si se da el caso, la Diputación provincial, junto a la Agrupación de Hosteleros y los empresarios, que con una persona directamente elegida por los profesionales, se dedique a la promoción exterior del turismo en Cuenca, dándole para ello "todos los medios necesarios desde la parte privada e institucional".

Finalmente, el "declive continuo" de la imagen que tienen los conquenses de la ciudad es otro de los asuntos a abordar si Vox llega a la Alcaldía, desde donde ningún partido que ha estado en el Gobierno, según Rodríguez, ha logrado cambiar esa imagen, con zonas de la ciudad Patrimonio de la Humanidad "muy degradadas", grafitis o solado mal cuidado.

Desde el "respeto personal e institucional" que le tiene al alcalde, Darío Dolz, el candidato de Vox opina que el actual primer edil "no ha cambiado la ciudad". "No es un tema de derechas ni de izquierdas, los que viven en Cuenca saben que la ciudad va a menos, hay que cambiar la ciudad como un calcetín, hacer un cambio drástico y radical". Aunque admite que Dolz ha tenido "cuatro años muy complicados" entiende que "se ha dedicado a administrar la ciudad con el mismo sistema y el mismo rumbo y la ciudad va de menos a menos y la gente joven se siguen yendo".

"SALIMOS A GANAR"

En cuanto a sus perspectivas electorales, Rodríguez tiene claro que en Vox salen "a ganar", y teniendo en cuenta que su porcentaje rondará el 15 por ciento del voto, esperan lograr entre 3 y 6 ediles, aunque es consciente de que este año "el número de concejales sí que es un misterio, porque por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Cuenca se presentan nada más y nada menos que ocho candidaturas, sobre todo partidos pequeñitos, nuevos, que si no llegan al mínimo del 5 por ciento pierden la Concejalía".

Preguntado por los posibles pactos, asume que Vox "no engaña a nadie" al explicar que en ningún caso van a ayudar "a que se mantenga la izquierda en ningún sitio del poder". "En Cuenca los votos de Vox irán lógicamente para desalojar a la izquierda" pensando en una izquierda que, a su juicio, "se puede regenerar" pero "desde la oposición".

"El PSOE y los grupos a la izquierda del PSOE tienen que tener una derrota incontestable en las elecciones locales y las generales de finales de año para que dentro de esos partidos la parte salvable pueda recuperarse y regenerarse" y por ello Vox "les va a ayudar a ir a la oposición".

Rafael Rodríguez no oculta que Vox apoyará a los partidos que tengan su misma ideología, basada en la defensa de las libertades individuales, el derecho a la propiedad y en restablecer y ayudar a la unidad nacional de España. "Con los partidos que se consideran españoles que consideran que hay que defender eso, podemos llegar a acuerdos, los partidos que no estén en ese ámbito, con Vox no pueden llegar a acuerdos".

Así, entiende que el PP "y algún otro partido" podrían entrar en esa ecuación, "y a partir de ahí estamos dispuestos a negociar". En el caso concreto del PP, Rodríguez admite que se produjo recientemente una conversación informal durante un acto con su candidata a la Alcaldía, Beatriz Jiménez, sobre "las posibilidades que habría en el caso de que los número dieran", pero admite que no sabe si ella "tiene la libertad para decidir otros pactos o vendrán desde Madrid".