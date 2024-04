Vox reivindica su labor al frente de la Alcaldía de Domingo Peréz: "No se puede hacer más en menos tiempo"

TOLEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reivindicado su labor al frente a la Alcaldía de Domingo Pérez (Toledo) defendiendo que "no se puede hacer más en menos tiempo". Así ha reaccionado el presidente de Vox Toledo, Daniel Arias, después de que una moción de censura diera este miércoles el bastón de mando al 'popular' Marcelino Esteban, desbancando al hasta ahora alcalde, Gustavo Adolfo Díaz, de Vox, que ha tenido lugar después de que el concejal no adscrito, Francisco Araque, se desvinculara del proyecto que había apoyado en un principio.

En declaraciones a Europa Press, Arias ha asegurado que lo sucedido ha sido "una gran decepción" para la formación de Santiago Abascal. En primer lugar, ha dicho, "porque los motivos que llevan a llevar a cabo esta moción de censura no son los motivos que llevaron a formar gobierno el pasado 17 de junio".

"Nosotros formamos gobierno pactando con un concejal del Partido Socialista para impulsar una mejoría en el pueblo, para que Domingo Pérez fuera mejor, y la moción de censura que se presenta ahora es una moción porque no se ha hecho algo en su criterio", ha afirmado.

Según ha indicado, el planteamiento de Vox "era positivo", mientras que el planteamiento del Partido Popular y de este concejal no ha escrito es un planteamiento "negativo". Pero, más allá de todo eso, "lo importante es saber si tienen razón o no en ese planteamiento, es decir, si está paralizado, como ellos dicen, el Ayuntamiento de Domingo Pérez. Y yo quiero decir alto y claro que no se puede hacer más en menos tiempo", ha enfatizado Arias.

Así, ha detallado que se abrió la piscina en tiempo récord, en menos de 15 días, se recuperaron tributos que estaban paralizados por las administraciones públicas, se limpiaron y desbrozaron cunetas, se ha arreglado la Fuente del Caño, se han pedido fondos europeos para arreglar el polideportivo, se han acometido los proyectos para arreglar las instalaciones de las dependencias municipales del ayuntamiento, que está en una situación "lamentable", el edificio y también del centro de día.

También ha destacado se ha solicitado que se abra el Ayuntamiento desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas para que todos los vecinos puedan plantear durante toda la mañana los problemas o que quieran comentar cualquier circunstancia que les preocupe en el municipio.

Por lo tanto, ha incidido, "nosotros hemos cumplido con lo que le prometimos a Domingo Pérez y hoy el Partido Popular y este concejal no adscrito que pertenecía al Partido Socialista, no han pactado para que mejore Domingo Pérez, sino para que Vox no acometa todas estas reformas que querían acometer en Domingo Pérez".

"Desde aquí queremos decirle a los vecinos de Domingo Pérez, principalmente, que Vox ha cumplido, que Vox estará para escucharles, que Vox ha querido y quiere que Domingo Pérez crezca, que sea próspero y que el Partido Popular y el Partido Socialista, que en esencia han demostrado que son lo mismo, quieren que Domingo Pérez vuelva a lo que tuvo anteriormente, que es una situación bastante precaria", ha concluido el presidente de Vox Toledo.