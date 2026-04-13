La XI fase del proyecto de eliminación de bolseo en el Casco Histórico de Toledo alcanzará el 70% de la zona abordable

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha dado comienzo a la XI fase del proyecto de eliminación de bolseo en el Casco Histórico de la ciudad, que permitirá alcanzar el 70% de la zona abordable, con 154 contenedores, ubicados en 126 localizaciones y repartidos a lo largo de 109 calles de esta zona de la ciudad. En esta fase también se eliminarán los contenedores soterrados, que se sustituirán por contenedores en superficie en toda la ciudad.

Así lo ha indicado este lunes, en rueda de prensa, la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, quien ha desglosado las nuevas calles en las que se intervendrá y que son la calle Cervantes, Santa Fe, calle Unión, calle Paz, así como en la calle Alfileritos y Agustín Moreto.

La edil ha explicado que tras la anterior fase del proyecto y tras un estudio con la empresa Valoriza, a causa de las quejas de vecinos por la ubicación de algunos contenedores, los cuales suponían una molestia "por razón de ruidos u otras circunstancias", se ha procedido a su eliminación o traslado dentro de la misma zona.

Se ha referido, en este punto, al entorno del Centro Cultural San Marcos, donde se han tenido que retirar los contenedores al no encajar bien este sistema. Esta ubicación, que se está convirtiendo en un punto "un poco enquistado", se estudiará más en detalle, ya que desde el Ayuntamiento se intenta "buscar la localización menos dañina visualmente y en aras de conservar el patrimonio".

Asimismo, ha aseverado que el objetivo del equipo de Gobierno es terminar es el de acometer el 30 por ciento restante de superficie del Casco Histórico, que es "algo tangible y que se puede llevar a cabo", añadiendo que "el feedback siempre es positivo", en relación a esta iniciativa de eliminación de bolseo.

Asimismo, ha recordado a la ciudadanía la importancia de respetar los horarios de depósito de residuos, establecidos entre las 20.00 y las 23.00 horas en toda la ciudad, y ha hecho también un llamamiento especial al sector hostelero para que utilice el servicio de recogida comercial específico del que dispone, evitando el uso indebido de los contenedores destinados a los vecinos.

RETIRADA DE CONTENEDORES SOTERRADOS

De otro lado, Molina ha añadido que esta semana se va a comenzar también con la eliminación de los contenedores soterrados en distintas localizaciones de la ciudad, ya que no son "la manera más higiénica ni más apropiada para poder gestionar los residuos que en ellos se recogen".

Estos contenedores soterrados se eliminarán, sustituyéndolos por contenedores en superficie, comenzando por los que se encuentran en el polígono industrial y continuando por barrios como los de Santa Bárbara o Santa Teresa o La Legua.